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    Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Василий и Алексей Березуцкие перейдут на работу в ЦСКА.

    «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА. Клуб уже контактировал с экс-игроками: Василий и Алексей приезжали на «ВЭБ-Арену» и встречались с президентом Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

    Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Легенды провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.

    Насколько я понимаю, самый вероятный вариант для братьев — работа в селекционном отделе. Вполне вероятно, через несколько лет кто-то из Березуцких дорастет до должности спортивного директора. Хотя нельзя исключать и другие направления работы в армейском клубе Алексея и Василия», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».

    Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20665

      VVM1964 34 минуты назад

      " Двое из ларца ... )))

      1
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      Рейтинг: +2286

      raritet 1 час назад

      Даже сейчас, эти двое из Ларца, смогут выйти и отыграть матч не хуже своих визави.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +604

      ZENIT****** 1 час назад

      В качестве кого?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Sancool > ZENIT****** 56 минут назад

      прочти еще раз

      1
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      Рейтинг: +604

      ZENIT****** > Sancool 24 минуты назад

      Прочитал: 1)вполне вероятно; 2)самый вероятный ; 3)нельзя исключать. !!?? И ?

      0
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      Рейтинг: +1726

      prtcs 1 час назад

      Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +1233

      латунный 1 час назад

      а играть будут

      4
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      Рейтинг: +15463

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Будем надеяться, что братья скоро откроют нам новых березуцких.

      2
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