Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Василий и Алексей Березуцкие перейдут на работу в ЦСКА.

«Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА. Клуб уже контактировал с экс-игроками: Василий и Алексей приезжали на «ВЭБ-Арену» и встречались с президентом Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Легенды провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.

Насколько я понимаю, самый вероятный вариант для братьев — работа в селекционном отделе. Вполне вероятно, через несколько лет кто-то из Березуцких дорастет до должности спортивного директора. Хотя нельзя исключать и другие направления работы в армейском клубе Алексея и Василия», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».

Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»