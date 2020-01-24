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Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА»

24 января 2020, 18:40
12

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Василий и Алексей Березуцкие перейдут на работу в ЦСКА.

«Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА. Клуб уже контактировал с экс-игроками: Василий и Алексей приезжали на «ВЭБ-Арену» и встречались с президентом Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

Конкретная должность Березуцких пока неизвестна. Легенды провели некоторое время в клубе, в ближайшее время поедут на сборы в Кампоамор, чтобы теснее пообщаться с командой и понять, какое направление им интересно.

Насколько я понимаю, самый вероятный вариант для братьев — работа в селекционном отделе. Вполне вероятно, через несколько лет кто-то из Березуцких дорастет до должности спортивного директора. Хотя нельзя исключать и другие направления работы в армейском клубе Алексея и Василия», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Последнее место работы братьев Березуцких – «Витесс».

Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1579881248
Будем надеяться, что братья скоро откроют нам новых березуцких.
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латунный
1579881319
а играть будут
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prtcs
1579881610
Удачи!!!
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raritet
1579881837
Даже сейчас, эти двое из Ларца, смогут выйти и отыграть матч не хуже своих визави.
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VVM1964
1579883532
" Двое из ларца ... )))
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portero
1579890242
проводить воспитательную работу, с теми кто не выполняет задачу тренера.
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Ганнибал Лектор
1579928996
Ну не верю... ну где братья и где селекция ЦСКА? Та селекция, которая задаром находила Вагнера, Мусу, Думбия, Хонду, Вернблума и прочих. При всем уважении к Березуцким, на сегодняшний момент они, пожалуй, тренировочные фишки могут расставлять в ЦСКА, манишки раздавать или быть администраторами. Но никак не селекционерами
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