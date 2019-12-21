Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

21 декабря 2019, 10:16
4

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о том, что братья Василий и Алексей Березуцкие не вошли в его штаб в казанской команде.

«Что касается братьев, то я могу озвучить видение с моей стороны, а у них оно, не исключено, свое. Мы продуктивно работали в «Витессе» без малого год. Но насколько ситуацию понимаю я, Березуцкие – ребята независимые, которые хотят получать удовольствие от жизни после окончания тяжелой и долгой игровой карьеры – и абсолютно этого заслуживают.

За прошедший год они, видимо, поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту, к постоянству и к реализации своих житейских задумок после окончания карьеры – речь про путешествия, пребывание с семьей и всем остальном, чего им не хватало в бытность футболистами.

Думаю, на данном этапе они точно взяли паузу в тренерской карьере. А чем будут заниматься дальше, лучше спросить у них», – сказал Слуцкий.

Слуцкий: «Контракт может быть хоть столетним – тебя все равно могут уволить в любой момент»

Слуцкий – о возвращении из Европы в Россию: «Интереснее поработать при более серьезных целях»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1576916829
Проскакали...
Ответить
RJM555
1576925469
просто за год работы с тобой они поняли что им надо развиваться как тренерам а не прозибать под твоим руководством.
Ответить
Decorhome
1576934326
Получается они сами отказались
Ответить
Ганнибал Лектор
1576950699
Братья решили знатно потусить
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+