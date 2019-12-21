Слуцкий – об отсутствии Березуцких в тренерском штабе: «Видимо, они поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о том, что братья Василий и Алексей Березуцкие не вошли в его штаб в казанской команде.

«Что касается братьев, то я могу озвучить видение с моей стороны, а у них оно, не исключено, свое. Мы продуктивно работали в «Витессе» без малого год. Но насколько ситуацию понимаю я, Березуцкие – ребята независимые, которые хотят получать удовольствие от жизни после окончания тяжелой и долгой игровой карьеры – и абсолютно этого заслуживают.

За прошедший год они, видимо, поняли, что тренерство не располагает к внутреннему комфорту, к постоянству и к реализации своих житейских задумок после окончания карьеры – речь про путешествия, пребывание с семьей и всем остальном, чего им не хватало в бытность футболистами.

Думаю, на данном этапе они точно взяли паузу в тренерской карьере. А чем будут заниматься дальше, лучше спросить у них», – сказал Слуцкий.

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