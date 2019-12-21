Слуцкий – о возвращении из Европы в Россию: «Интереснее поработать при более серьезных целях»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил возглавить казанскую команду.

– Когда вам поступило предложение от «Рубина», как проходили переговоры и почему вы выбрали именно этот вариант?

– Предложение поступило практически сразу после моего ухода из «Витесса». Переговоры в моем случае всегда проходят легко – думаю, это подтвердят абсолютно все клубы, с которыми я подписывал контракт. Потому что меня всегда в большей степени беспокоят творческая составляющая и максимально возможный комфорт в отношениях с руководителями, нежели что-либо иное.

Почему выбрал этот вариант? Вы знаете, мне многие писали сообщения в Instagram: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!». Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт – суперклевый.

Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня – речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях.

В «Рубине» сейчас может быть создан интересный и, главное, долгосрочный проект. Впрочем, у тренера никогда нет много времени, и после поражений кресло начинает качаться не потому, что его раскачивает упитанный человек, а потому, что такова тренерская судьба. Средняя продолжительность работы тренера в одном клубе в Европе составляет около 12-14 месяцев, а в России этот показатель, возможно, еще ниже.

На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» – сохранить прописку в премьер-лиге. О дальнейших целях я пока говорить не хотел бы, потому что текущая задача – действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне (да и не на высшем тоже) не приходилось решать таких – где бы я ни работал, в России или за рубежом, ситуации были несколько иные. И тем не менее, мне это показалось очень интересным. Плюс Казань – сверхспортивный город, а «Рубин» еще совсем недавно выступал в Лиге чемпионов и вешал на шею золотые медали. Есть шикарная инфраструктура и всесторонняя помощь.

Поэтому, выбирая между Россией и вероятными европейскими вариантами, мне захотелось очутиться в несколько иной ситуации, чем та, где я находился в последнее время. Определяющей также стала роль генерального директора «Рубина». Рустем Сайманов был очень убедителен и, мне кажется, работа с ним будет комфортной, мы единомышленники. Как я понял из европейского опыта, личность человека, который непосредственно решает все вопросы, на данный момент является ключевой.

Слуцкий сменил во главе «Рубина» Романа Шаронова , заключив с клубом пятилетний контракт.

, заключив с клубом пятилетний контракт. По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Слуцкий: «Контракт может быть хоть столетним – тебя все равно могут уволить в любой момент»