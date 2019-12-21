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  • Слуцкий – о возвращении из Европы в Россию: «Интереснее поработать при более серьезных целях»

Слуцкий – о возвращении из Европы в Россию: «Интереснее поработать при более серьезных целях»

21 декабря 2019, 06:56
7

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему решил возглавить казанскую команду.

– Когда вам поступило предложение от «Рубина», как проходили переговоры и почему вы выбрали именно этот вариант?

– Предложение поступило практически сразу после моего ухода из «Витесса». Переговоры в моем случае всегда проходят легко – думаю, это подтвердят абсолютно все клубы, с которыми я подписывал контракт. Потому что меня всегда в большей степени беспокоят творческая составляющая и максимально возможный комфорт в отношениях с руководителями, нежели что-либо иное.

Почему выбрал этот вариант? Вы знаете, мне многие писали сообщения в Instagram: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!». Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт – суперклевый.

Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня – речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях.

В «Рубине» сейчас может быть создан интересный и, главное, долгосрочный проект. Впрочем, у тренера никогда нет много времени, и после поражений кресло начинает качаться не потому, что его раскачивает упитанный человек, а потому, что такова тренерская судьба. Средняя продолжительность работы тренера в одном клубе в Европе составляет около 12-14 месяцев, а в России этот показатель, возможно, еще ниже.

На сегодняшний день краткосрочная задача «Рубина» – сохранить прописку в премьер-лиге. О дальнейших целях я пока говорить не хотел бы, потому что текущая задача – действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне (да и не на высшем тоже) не приходилось решать таких – где бы я ни работал, в России или за рубежом, ситуации были несколько иные. И тем не менее, мне это показалось очень интересным. Плюс Казань – сверхспортивный город, а «Рубин» еще совсем недавно выступал в Лиге чемпионов и вешал на шею золотые медали. Есть шикарная инфраструктура и всесторонняя помощь.

Поэтому, выбирая между Россией и вероятными европейскими вариантами, мне захотелось очутиться в несколько иной ситуации, чем та, где я находился в последнее время. Определяющей также стала роль генерального директора «Рубина». Рустем Сайманов был очень убедителен и, мне кажется, работа с ним будет комфортной, мы единомышленники. Как я понял из европейского опыта, личность человека, который непосредственно решает все вопросы, на данный момент является ключевой.

  • Слуцкий сменил во главе «Рубина» Романа Шаронова, заключив с клубом пятилетний контракт.
  • По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Слуцкий: «Контракт может быть хоть столетним – тебя все равно могут уволить в любой момент»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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нейтральныйкакникто
1576907483
Вот так всегда, и Слуцкий не исключение , сначала что-то заявит , затем делает почти наоборот , а только потом всё обдумывает, что наговорил и что натворил.Опять тренировать нефутбольную страну, опять ругаться с недосудьями, опять получать незаработанные деньги?А что цели в Англии и Голландии ставились не серьёзные?.....Ищет оправдания тому , что выпустил как воробей.Ну сказал бы прямо , Я понял, что в Европе Я никто, а в России я ГЕНИЙ футбольный.Но это не на долго. Пойдёшь по рукам, по клубам как Божович , Шалимов , Григорян.... и др. .Вариант спасения репутации один -взять середняка ФНЛ и вывести в ПЛ и играть за призовые места ....
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1576908667
Деградация.
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Кузьмич на трибуне
1576915221
Если у руководства клуба есть чемпионские амбиции и терпение удава, то в долгосрочной программе может получиться не плохая затея. Все зависит от условий работы. Конечно если бы была задача к маю войти войти в число призеров, иначе увольнение, то вряд ли бы кто то взялся . У Слуцкого есть опыт работы и есть запас доверия . Вполне возможно , что через пару лет удастся вернуть клуб в зону ЕК.
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Lester84
1576916013
Леня лукавит. В топ-клуб в Европе его никто не возьмет пока он не добьется хоть какого-то значимого успеха с командой середняком. А у него с такими командами как раз не получилось. Тот же самый АЕК - это были бы те же грабли #3. В России спрос меньше. Какой-нибудь середняк проводит стабильный сезон и заканчивает в первой половине турнирной таблицы. Вот тебе уже и тренер для гранда. Щас с Рубином каких-то локальных успехов добьется - будут его в Зенит/Динамо/Краснодар сватать. А там уже и еврокубки не за горами
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n0rd88
1576921616
ну да именно рубин и рпл есть серьёзная цель!!чтоооо?ты серьёзно?ты там ничего не куришь дядя??
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paracetamol
1576923926
Надоели публикации про этого все заваливающего неудачника.
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Ганнибал Лектор
1576951116
Будет интересно понаблюдать за Слуцким в Казани. На данный момент главные кандидаты на выход - Оренбург и Крылья. А вот в стыках может оказаться кто угодно, Рубин со Слуцким, например
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