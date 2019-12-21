Слуцкий: «Контракт может быть хоть столетним – тебя все равно могут уволить в любой момент»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание пятилетнего контракта с казанским клубом.

«И мне, и, как оказалось, руководителям «Рубина» хочется создать действительно долгосрочный проект. Но при этом, на мой взгляд, срок контракта главного тренера не имеет принципиального значения. Он может быть хоть столетним. Тебя все равно могут уволить или ты можешь сам уйти абсолютно в любой момент.

По крайней мере так было у меня. И из «Крыльев Советов», и из ЦСКА, и из «Витесса» я уходил по собственному желанию несмотря на действующее соглашение, когда происходили процессы, не позволявшие мне поступить иначе. Так что нынешним сроком контракта каждая из сторон прежде всего выражает доверие друг к другу», – сказал Слуцкий.

Слуцкий сменил на посту главного тренера «Рубина» Романа Шаронова .

. По информации журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент.

Слуцкий: «Краткосрочная задача – сохранить «Рубин» в РПЛ»