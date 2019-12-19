Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Карпов: «По контракту Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент»

Журналист Карпов: «По контракту Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент»

19 декабря 2019, 18:39
9

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал об особенностях соглашения Леонида Слуцкого с «Рубином».

«Лео в «Рубине» на пять лет. Все кричат: с ума сошли, зачем так долго? Поясню, в контракте есть пункт, по которому он может уйти практически в любой момент. Так что срок контракта особого значения не имеет», – написал Карпов в телеграме.

В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
латунный
1576771093
до нового года уйдёт
Ответить
bset
1576772196
По-любому Гинер постарался, чтобы вернуть Слуцкого, если вдруг у Ганчаренко не выйдет с молодым составом заиграть.
Ответить
yaran56
1576772400
Предлагаю завтра же уйти. Унизительный контракт для Рубина. Микроханов постарался.
Ответить
mihail200606
1576775501
Ну если только так..
Ответить
нейтральныйкакникто
1576814492
До осени либо сам уйдёт , ибо уволят
Ответить
nemolod
1576822698
Тогда зачем было в контракте указывать такой длинный срок?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+