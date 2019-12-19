Журналист Карпов: «По контракту Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент»

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал об особенностях соглашения Леонида Слуцкого с «Рубином».

«Лео в «Рубине» на пять лет. Все кричат: с ума сошли, зачем так долго? Поясню, в контракте есть пункт, по которому он может уйти практически в любой момент. Так что срок контракта особого значения не имеет», – написал Карпов в телеграме.

В четверг бывший главный тренер «Витесса», «Халла» и ЦСКА официально возглавил «Рубин».

Слуцкий подписал контракт на пять лет.

В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес