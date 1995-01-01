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    Журналист Карпов: «По контракту Слуцкий может уйти из «Рубина» в любой момент»

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов рассказал об особенностях соглашения Леонида Слуцкого с «Рубином».

    «Лео в «Рубине» на пять лет. Все кричат: с ума сошли, зачем так долго? Поясню, в контракте есть пункт, по которому он может уйти практически в любой момент. Так что срок контракта особого значения не имеет», – написал Карпов в телеграме.

    В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +146

      elessar arnor 12 минут назад

      как будто в китай, в катар или ОАЭ приехал тренировать

      0
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      Рейтинг: +251

      yaran56 51 минуту назад

      Предлагаю завтра же уйти. Унизительный контракт для Рубина. Микроханов постарался.

      0
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      Рейтинг: +13185

      bset 54 минуты назад

      По-любому Гинер постарался, чтобы вернуть Слуцкого, если вдруг у Ганчаренко не выйдет с молодым составом заиграть.

      0
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      Рейтинг: +146

      elessar arnor > bset 11 минут назад

      не уверен, что ЦСКА готов к стабильным кризисам осенью, провалам в лч и пр, крахмал не лучше.

      0
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      Рейтинг: +1132

      латунный 1 час назад

      до нового года уйдёт

      0
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