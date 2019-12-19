Слуцкий возглавил «Рубин»

Бывший главный тренер «Витесса», «Халла» и ЦСКА Леонид Слуцкий официально возглавил «Рубин».
Специалист подписал контракт на пять лет.
- В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
- Впоследствии «Рубин» расторг контракт с тренером Романом Шароновым.
- Казанцы занимают 13-е место в РПЛ после 19 туров.
Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Рубина»