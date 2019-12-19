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Слуцкий возглавил «Рубин»

19 декабря 2019, 17:26
69

Бывший главный тренер «Витесса», «Халла» и ЦСКА Леонид Слуцкий официально возглавил «Рубин».

Специалист подписал контракт на пять лет.

  • В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
  • Впоследствии «Рубин» расторг контракт с тренером Романом Шароновым.
  • Казанцы занимают 13-е место в РПЛ после 19 туров.

Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Витесс ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (69)
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vka1970
1576765685
С назначением Леонид. Посмотрим чему ты в Голландиях научился..
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латунный
1576769393
в мае уволят
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Skull_Boy
1576770730
Зря, очень зря, а Гинер опять просрал, теряет хватку еврей
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rash1959
1576770961
Только кресла на российских стадионов успокоились,... и на тебе , опять, качалкин возвращается.
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Вальдемар IV
1576772930
раскачает вечерину на казан-арене
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derrik2000
1576772941
Успехов, Леонид Викторович! Верю, что сможешь наладить дела в "Рубине". По крайней мере, в ФК "Москва" и в ЦСКА ЭТО доказал.
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shurik45
1576773549
С возвращением ,Леонид Викторович!
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Боцман59rus
1576776617
Пластилиновый тренер находка для будущего ФК договорняк-жалкоКазань, а я твои чудо матчи в крыльях помню в отличии от многих лошадок, у которых память короткая
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svetekanet
1576776759
"Зачем мне возвращаться в чемпионат России после всего что было в ЦСКА"(с) Лёня на последнем интервью.
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Ганнибал Лектор
1576782396
Это стратегический ход. Как истинный конь, Слуцкий хочет помочь Спартаку достичь дна. Так как Рубин - основной конкурент мясных в борьбе за выживание...
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