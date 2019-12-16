Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Понять логику Слуцкого сложно, но можно.

Сегодня «Рубин» объявил об уходе Шаронова, и сразу же после этого появилась главная новость дня – клуб должен возглавить Леонид Слуцкий. Он недавно ушел из «Витесса», и мог сразу же перейти в греческий АЕК. Но в итоге, похоже, возвращается в Россию.

Для начала: как вообще дела у «Рубина» в этом сезоне?

«Рубин» на 13-м месте – в зоне стыковых матчей и в одном очке от зоны вылета. Но важно разобраться, что именно не так. Смотрим в статистику:

«Рубин» не так и много пропускает: всего 21 мяч. Например, у «Краснодара» 20 (он на втором месте).

А вот с забитыми плохо. 11 голов – худший показатель в лиге. Во всем чемпионате был лишь один матч, где «Рубин» забил больше одного мяча.

Очень много молодежи в составе и на скамейке. Средний возраст всей команды – 25 лет (ниже только у ЦСКА).

Из всего этого прослеживается логика: так как многие игроки молодые и неопытные, «Рубин» играет достаточно закрыто, чтобы избежать ошибок. Но из-за ухода лидеров атаки (Полоз, Байрамян и т.д.) реализация совсем просела. Даже на неплохом отрезке в начале команда забивала по чуть-чуть: принципиально за этот отрезок реализация не изменилась.

Здесь очевидно: без хорошей трансферной кампании «Рубину» будет тяжело подняться даже на пару позиций вверх. И вины Шаронова в неудаче, возможно, нет. Но сейчас понятно: в этой РПЛ нет явных аутсайдеров, и «Рубин» не может позволить себе эксперименты.

Слуцкий и «Рубин»: это правда?

Если вы еще не слышали: сразу после увольнения Шаронова «Рубин» опубликовал вот этот твит с очевидным намеком на приход Слуцкого, который любит качаться на кресле во время матча.

Сразу несколько источников, включая главное инсайдерское СМИ Казани «БИЗНЕС Online» подтвердили информацию о переговорах Слуцкого с «Рубином». По их источникам, Слуцкий – главный вариант клуба, но сам тренер еще не принял окончательное решение.

Мы решили покопаться в свежем интервью Слуцкого Нобелю Арустамяну – там есть некоторые намеки, которые позволяют судить о планах Слуцкого.

Может сказать «да» новому клубу хоть завтра, если «сложится химия с руководством».

Главные критерии: серьезность, длительность и амбициозность проекта.

В «Халле» у Слуцкого ушло сразу 24 игрока – неприятный опыт. Нужен спокойный проект.

Арустамян попросил Слуцкого прокомментировать предложение «Рубина». Слуцкий сказал лишь то, что официальных предложений из России не было.

Страна не важна, единственное табу – «Спартак».

Сегодня тот же Арустамян выложил конкретные данные о предложении «Рубина»: Слуцкого приглашает лично президент Татарстана, а сам тренер уже просил знакомых скаутов оценить нынешний «Рубин».

Как «Рубин» планирует подписать Слуцкого?

По тем критериям, которые озвучил Слуцкий, тяжело понять, как «Рубин» может в них попасть. Смотрите сами: в клубе нет стабильности, длительность проекта может обломаться, если клуб не поднимется выше, массовый уход игроков тоже не исключен.

Но не спешите: в «Рубин», похоже, вернутся деньги. Вот что пишет «БИЗНЕС Online«:

Проблемы с деньгами были из-за долгов: они почти выплачены.

На трансферы выделят большие деньги.

Цель – попадание в еврокубки в ближайших сезонах.

Переговоры со Слуцким ведут уже давно.

Теперь все сходится: серьезность, амбициозность и прочие пункты, которые упоминал Слуцкий. А личный контакт с руководством региона гарантирует финансовую стабильность.