Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

Сегодня «Рубин» объявил об уходе Шаронова, и сразу же после этого появилась главная новость дня – клуб должен возглавить Леонид Слуцкий. Он недавно ушел из «Витесса», и мог сразу же перейти в греческий АЕК. Но в итоге, похоже, возвращается в Россию.
Для начала: как вообще дела у «Рубина» в этом сезоне?
«Рубин» на 13-м месте – в зоне стыковых матчей и в одном очке от зоны вылета. Но важно разобраться, что именно не так. Смотрим в статистику:
- «Рубин» не так и много пропускает: всего 21 мяч. Например, у «Краснодара» 20 (он на втором месте).
- А вот с забитыми плохо. 11 голов – худший показатель в лиге. Во всем чемпионате был лишь один матч, где «Рубин» забил больше одного мяча.
- Очень много молодежи в составе и на скамейке. Средний возраст всей команды – 25 лет (ниже только у ЦСКА).
Из всего этого прослеживается логика: так как многие игроки молодые и неопытные, «Рубин» играет достаточно закрыто, чтобы избежать ошибок. Но из-за ухода лидеров атаки (Полоз, Байрамян и т.д.) реализация совсем просела. Даже на неплохом отрезке в начале команда забивала по чуть-чуть: принципиально за этот отрезок реализация не изменилась.
Здесь очевидно: без хорошей трансферной кампании «Рубину» будет тяжело подняться даже на пару позиций вверх. И вины Шаронова в неудаче, возможно, нет. Но сейчас понятно: в этой РПЛ нет явных аутсайдеров, и «Рубин» не может позволить себе эксперименты.
Слуцкий и «Рубин»: это правда?
Если вы еще не слышали: сразу после увольнения Шаронова «Рубин» опубликовал вот этот твит с очевидным намеком на приход Слуцкого, который любит качаться на кресле во время матча.
December 16, 2019
Сразу несколько источников, включая главное инсайдерское СМИ Казани «БИЗНЕС Online» подтвердили информацию о переговорах Слуцкого с «Рубином». По их источникам, Слуцкий – главный вариант клуба, но сам тренер еще не принял окончательное решение.
Мы решили покопаться в свежем интервью Слуцкого Нобелю Арустамяну – там есть некоторые намеки, которые позволяют судить о планах Слуцкого.
- Может сказать «да» новому клубу хоть завтра, если «сложится химия с руководством».
- Главные критерии: серьезность, длительность и амбициозность проекта.
- В «Халле» у Слуцкого ушло сразу 24 игрока – неприятный опыт. Нужен спокойный проект.
- Арустамян попросил Слуцкого прокомментировать предложение «Рубина». Слуцкий сказал лишь то, что официальных предложений из России не было.
- Страна не важна, единственное табу – «Спартак».
Сегодня тот же Арустамян выложил конкретные данные о предложении «Рубина»: Слуцкого приглашает лично президент Татарстана, а сам тренер уже просил знакомых скаутов оценить нынешний «Рубин».
Как «Рубин» планирует подписать Слуцкого?
По тем критериям, которые озвучил Слуцкий, тяжело понять, как «Рубин» может в них попасть. Смотрите сами: в клубе нет стабильности, длительность проекта может обломаться, если клуб не поднимется выше, массовый уход игроков тоже не исключен.
Но не спешите: в «Рубин», похоже, вернутся деньги. Вот что пишет «БИЗНЕС Online«:
- Проблемы с деньгами были из-за долгов: они почти выплачены.
- На трансферы выделят большие деньги.
- Цель – попадание в еврокубки в ближайших сезонах.
- Переговоры со Слуцким ведут уже давно.
Теперь все сходится: серьезность, амбициозность и прочие пункты, которые упоминал Слуцкий. А личный контакт с руководством региона гарантирует финансовую стабильность.