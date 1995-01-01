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    В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес

    «Рубин» сообщил, что новый главный тренер Леонид Слуцкий будет работать со специалистами из тренерского штаба Романа Шаронова.

    «В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым», – сообщается на сайте клуба.

    • В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
    • Впоследствии «Рубин» расторг контракт с Шароновым.
    • Казанцы занимают 13-е место в РПЛ после 19 туров.

    Слуцкий возглавил «Рубин»


    Источник: Официальный сайт «Рубина«

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