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В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес

19 декабря 2019, 17:45

«Рубин» сообщил, что новый главный тренер Леонид Слуцкий будет работать со специалистами из тренерского штаба Романа Шаронова.

«В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым», – сообщается на сайте клуба.

  • В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.
  • Впоследствии «Рубин» расторг контракт с Шароновым.
  • Казанцы занимают 13-е место в РПЛ после 19 туров.

Слуцкий возглавил «Рубин»


Источник: Официальный сайт «Рубина«
Россия. Премьер-лига Рубин Кузьмин Олег Козко Сергей Слуцкий Леонид
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