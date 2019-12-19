В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес

«Рубин» сообщил, что новый главный тренер Леонид Слуцкий будет работать со специалистами из тренерского штаба Романа Шаронова.

«В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым», – сообщается на сайте клуба.

В ноябре Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд.

Впоследствии «Рубин» расторг контракт с Шароновым.

Казанцы занимают 13-е место в РПЛ после 19 туров.

Слуцкий возглавил «Рубин»



