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Олег Кузьмин
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Олег Кузьмин
Защитник
Имя
Олег
Отчество
Александрович
Фамилия
Кузьмин
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
9 мая 1981 (41 год)
Рост
175
Вес
72
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22:24
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13 февраля 2021
18:46
Слуцкий: «Самое модное слово на сборе «Рубина» – «штраф». На общак коронован тренер Кузьмин. Он выполняет функцию вышибалы»
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19 декабря 2019
18:58
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17:45
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Журналист Егоров: Слуцкий подпишет с «Рубином» контракт на пять лет
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17 декабря 2019
15:22
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10 апреля 2019
15:59
Экс-защитник «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб казанцев
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20 декабря 2018
16:20
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Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
28
11 августа 2018
16:47
Экс-защитник «Рубина» и сборной России Кузьмин объявил о завершении карьеры
8
27 мая 2018
17:46
Кузьмин: «Расторг контракт с «Рубином» по взаимной договоренности. Все произошло неожиданно»
9
24 мая 2018
18:59
«Рубин» объявил об уходе Кузьмина
3
17 мая 2018
16:15
Кузьмин опроверг информацию об уходе из «Рубина»
2
16 мая 2018
23:07
Фото
Кузьмин, проведший в клубе восемь лет, попрощался с «Рубином»
7
6 августа 2017
13:50
Кузьмин: «Думаю, все понимают, что «Рубину» нужно время»
4
19 июля 2017
11:18
Рейнгольд: «Игра центральных защитников «Рубина» не поддается никакой критике»
3
14 июля 2017
16:27
«Рубин» продлил контракт с Кузьминым
3
12 июля 2017
21:20
Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»
3
7 июня 2017
15:14
Кузьмин: «У меня есть желание остаться в «Рубине». Конкретика будет после 9 июня»
2
24 мая 2017
16:26
Кузьмин: «Как дела с новым контрактом с «Рубином»? Тишина полная»
1
19 мая 2017
00:33
Кузьмин: «Совершенно свободен и жду предложений»
5
10 мая 2017
15:21
Кузьмин: «Вся страна заждалась чемпионства «Спартака»
11
13:03
Кузьмин жалеет о времени, потраченном на выступление за «Локомотив»
2
5 мая 2017
01:24
Кузьмин: «Увольнение Грасии из «Рубина»? Он как работал, так и работает»
4
29 апреля 2017
19:28
Кузьмин: «Мы должны как можно чаще радовать наших болельщиков»
27 апреля 2017
09:20
Кузьмин: «В «Рубине» много проблем. Пытаемся исправить ситуацию»
3
22 марта 2017
17:14
Кузьмин: «Поговорили с Сонгом и Лестьенном по-мужски»
2
16:44
Лидеры «Рубина» потребовали отправить в дубль Сонга и Лестьенна
4
27 февраля 2017
14:16
«Рубин» готов предложить новые контракты Рыжикову и Кузьмину
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