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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Луки-Энергия
Олег Кузьмин
€ 50 тыс
Олег Кузьмин
Луки-Энергия
9 мая 1981 (45), Москва
#23 | Защитник
175 см | 72 кг
Россия
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Публикации
Тренер «Рубина» прокомментировал оскорбления Деспотовича в адрес Слуцкого
2023.07.04 18:33
1
Экс-капитан «Рубина» войдет в штаб Рахимова в казанском клубе
2023.04.11 22:42
«Женщин не брали на выезды»: тренер «Рубина» рассказал, какие приметы были в клубе при Бердыеве
2023.02.01 12:11
Фото
«С юбилеем, легенда!». «Рубин» поздравил Кузьмина с днем рождения
2021.05.09 10:26
Тренер «Рубин» Кузьмин дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение
2021.03.24 22:24
2
Слуцкий: «Самое модное слово на сборе «Рубина» – «штраф». На общак коронован тренер Кузьмин. Он выполняет функцию вышибалы»
2021.02.13 18:46
2
Видео
«Прихожу к Кузе на сборах, а за шторой – батарея пивных бутылок». Слуцкий пошутил над Кузьминым на экскурсии по базе «Рубина»
2019.12.19 18:58
1
В тренерский штаб Слуцкого вошли Кузьмин, Козко и Сальсес
2019.12.19 17:45
Журналист Егоров: Слуцкий подпишет с «Рубином» контракт на пять лет
2019.12.19 15:53
9
Тренер «Рубина» Кузьмин: «Увольнение Шаронова стало для меня неожиданным»
2019.12.17 15:22
4
Экс-защитник «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб казанцев
2019.04.10 15:59
1
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
2018.12.20 16:20
28
Экс-защитник «Рубина» и сборной России Кузьмин объявил о завершении карьеры
2018.08.11 16:47
8
Кузьмин: «Расторг контракт с «Рубином» по взаимной договоренности. Все произошло неожиданно»
2018.05.27 17:46
9
«Рубин» объявил об уходе Кузьмина
2018.05.24 18:59
3
Кузьмин опроверг информацию об уходе из «Рубина»
2018.05.17 16:15
2
Фото
Кузьмин, проведший в клубе восемь лет, попрощался с «Рубином»
2018.05.16 23:07
7
Кузьмин: «Думаю, все понимают, что «Рубину» нужно время»
2017.08.06 13:50
4
Рейнгольд: «Игра центральных защитников «Рубина» не поддается никакой критике»
2017.07.19 11:18
3
«Рубин» продлил контракт с Кузьминым
2017.07.14 16:27
3
Кузьмин: «Бердыев изменил в «Рубине» все. В частности, улучшилась дисциплина»
2017.07.12 21:20
3
Кузьмин: «У меня есть желание остаться в «Рубине». Конкретика будет после 9 июня»
2017.06.07 15:14
2
Кузьмин: «Как дела с новым контрактом с «Рубином»? Тишина полная»
2017.05.24 16:26
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Кузьмин: «Совершенно свободен и жду предложений»
2017.05.19 00:33
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Кузьмин: «Увольнение Грасии из «Рубина»? Он как работал, так и работает»
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Кузьмин: «Мы должны как можно чаще радовать наших болельщиков»
2017.04.29 19:28
Кузьмин: «В «Рубине» много проблем. Пытаемся исправить ситуацию»
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