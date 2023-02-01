«Женщин не брали на выезды»: тренер «Рубина» рассказал, какие приметы были в клубе при Бердыеве

Бывший игрок «Рубина», а сейчас тренер Олег Кузьмин рассказал о ритуалах в казанской команде во времена Курбана Бердыева.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013-й год, а также с 2017 по 2019-й.

При нем команда выигрывала РПЛ.

«Помню, новый игрок пришел в «Рубин» и хотел взять 13-й номер. Кажется, Леха Медведев. Ему объяснили, что такого числа в клубе вообще нет. Даже 13-я комната на базе, по-моему, отсутствует. Человеку ничего не оставалось, как взять другой номер.

Еще женщин не брали на выезды – это правда. На моей памяти только жена Нобоа с нами куда-то летела. Но это был единичный случай. Возможно, главный и не знал об этом, так просто получилось.

Многие тренеры считают остановку автобуса и задний ход плохой приметой. Слышал, что у Овчинникова, «Бормана», водителю даже на красный свет запрещалось останавливаться. Должен был от базы до стадиона доставить команду без остановок! В «Рубине» до таких крайностей не доходило. Да там и сдавать назад особо негде было. На игры всегда ездили в тишине. Никто не болтал – все настраивались на игру, сосредоточивались. Курбан Бекиевич одним взглядом мог дать понять, если что-то не то происходит», – сказал Кузьмин.

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