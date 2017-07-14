«Рубин» продлил контракт с Кузьминым

«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Олегом Кузьминым. О сроках нового контракта с 36-летним российским футболистом не сообщается.

«Рад, что остаюсь в «Рубине». Постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы «Рубин» боролся за самые высокие места. Перед тем, как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провел этот сезон», – заявил Кузьмин.

Напомним, что Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года. В прошлом сезоне РФПЛ защитник провел четыре матча.