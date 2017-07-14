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    «Рубин» продлил контракт с Кузьминым

    «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Олегом Кузьминым. О сроках нового контракта с 36-летним российским футболистом не сообщается.

    «Рад, что остаюсь в «Рубине». Постараюсь оправдать доверие и буду делать все возможное, как и всегда делал, чтобы «Рубин» боролся за самые высокие места. Перед тем, как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы «Рубин» как можно лучше провел этот сезон», – заявил Кузьмин.

    Напомним, что Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года. В прошлом сезоне РФПЛ защитник провел четыре матча.

    Источник: ФК «Рубин»

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    14.07.2017 16:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 июля 2017, 18:03

      Очень хороший игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 14 июля 2017, 17:36

      Кузьмин теперь за двоих в защите, за себя и за того парня по имени Цезарь

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июля 2017, 16:48

      Оно и действительно без таких игроков, как Кузьмин просто не возможно создать новую команду.

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