Стало известно, почему зенитовец Дуран не сыграл с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил причину отсутствия Джона Дурана в товарищеском матче с «Кайратом» (2:0).
– Джон Дуран не играл сегодня. В чем причина – он не готов или что?
– Я уже говорил, наверное, не все слышали – что касается игроков, которых сегодня не было, или они отсутствовали по разным причинам: Вендел прилетает скоро, он улетал по семейным вопросам, он отпрашивался давно.
По Дурану: он летал в Барселону к доктору, есть у него свои проблемы. Этот период мы используем для того, чтобы все болячки залечить тем, кому это нужно, и решить все вопросы, которые нужно.
- 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
- Он арендован у саудовского «Аль-Насра».
- Летом Джон вернется в Азию.
Источник: официальный сайт «Зенита»