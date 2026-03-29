Стало известно, почему зенитовец Дуран не сыграл с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил причину отсутствия Джона Дурана в товарищеском матче с «Кайратом» (2:0).

– Джон Дуран не играл сегодня. В чем причина – он не готов или что?

– Я уже говорил, наверное, не все слышали – что касается игроков, которых сегодня не было, или они отсутствовали по разным причинам: Вендел прилетает скоро, он улетал по семейным вопросам, он отпрашивался давно.

По Дурану: он летал в Барселону к доктору, есть у него свои проблемы. Этот период мы используем для того, чтобы все болячки залечить тем, кому это нужно, и решить все вопросы, которые нужно.