  • Стало известно, почему зенитовец Дуран не сыграл с «Кайратом»

Стало известно, почему зенитовец Дуран не сыграл с «Кайратом»

29 марта, 00:47
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил причину отсутствия Джона Дурана в товарищеском матче с «Кайратом» (2:0).

Джон Дуран не играл сегодня. В чем причина – он не готов или что?

– Я уже говорил, наверное, не все слышали – что касается игроков, которых сегодня не было, или они отсутствовали по разным причинам: Вендел прилетает скоро, он улетал по семейным вопросам, он отпрашивался давно.

По Дурану: он летал в Барселону к доктору, есть у него свои проблемы. Этот период мы используем для того, чтобы все болячки залечить тем, кому это нужно, и решить все вопросы, которые нужно.

  • 22-летний Дуран провел за питерцев 6 матчей, забил 2 гола.
  • Он арендован у саудовского «Аль-Насра».
  • Летом Джон вернется в Азию.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Зенит Дуран Джон Семак Сергей
Комментарии (3)
рылы
1774742880
знаем мы, какие у вендела семейные вопросы) опять в фавелах своих любимых в футбик с друзьями гоняет, да фотки с пивком постоянно постит))
Garrincha58
1774766563
Никогда у Семака не будет дисциплины в команде. Одним можно отдыхать другим приходится играть непонятные товарняки. Раз такое дело всех бы распустил пусть отдыхают по семейным обстоятельствам
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774769098
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо, и это очевидно, чтобы в старте было больше российских игроков, а Дельфин был бы капитаном, а не как сейчас, когда большинство в старте чемоданных ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
