Новый комментарий Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Нападающий Артем Дзюба по-прежнему не исключает возвращения в «Спартак».
«Спартак»? Не знаю, все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, не испорчу картину и во многом помогу. Я в этой кухне не чужой, начинал там свою карьеру», – сказал игрок.
- 37-летний Дзюба провел в «Акроне» два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Стороны не стали продлевать контракт, истекающий в июне.
- Нападающий играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды. Затем футболист ушел в «Зенит», поскольку не смог договориться с родным клубом о новом контракте. Камнем преткновения стали финансовые условия.
Источник: «Р-Спорт»