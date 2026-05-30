Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новый комментарий Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Вчера, 16:40
17

Нападающий Артем Дзюба по-прежнему не исключает возвращения в «Спартак».

«Спартак»? Не знаю, все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, не испорчу картину и во многом помогу. Я в этой кухне не чужой, начинал там свою карьеру», – сказал игрок.

  • 37-летний Дзюба провел в «Акроне» два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Стороны не стали продлевать контракт, истекающий в июне.
  • Нападающий играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды. Затем футболист ушел в «Зенит», поскольку не смог договориться с родным клубом о новом контракте. Камнем преткновения стали финансовые условия.

Еще по теме:
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак» 11
«Это нам не нужно»: в Швейцарии ответили на вопрос о подписании Дзюбы 10
Новая информация о трудоустройстве Дзюбы в Москве 12
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1780149394
Не понадобишься 💯%
Ответить
...уефан
1780149731
...совсем из реальности выпал...
Ответить
VVM1964
1780151051
Дорожки разошлись, обратного пути нет⛔️!...
Ответить
Romeo 123
1780151452
Если дрочер вернётся в Спартак , болельщики отвернуться от такого позора
Ответить
FCSpartakM
1780153131
блудный сын. Раньше надо было думать, а не создавать себе образ судака
Ответить
"supermax"
1780155098
Не сцы артемка, на хрен ты не нужен на этой кухне
Ответить
NewLife
1780160678
⛔️⛔️⛔️Задолбали этим уродом
Ответить
Hector вернулся
1780177045
Боже упаси Спартак от дрочера
Ответить
Hector вернулся
1780177162
Уже испачкался помойкой. Назад дороги нет!
Ответить
Главные новости
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
14:53
Аршавин объяснил, чего не хватает Сафонову до величия Акинфеева
14:15
5
Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва
13:54
6
ФотоНовая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо
13:47
2
41-летнего Роналду уличили в том, что он мешает сборной Португалии
13:35
2
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
13:12
3
«Айнтрахт» вернул Адольфа в Германию
12:59
8
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
12:30
Все новости
Все новости
«Сочи» объявил об уходе шести игроков
15:14
Директор «Спартака» отреагировал на поражение своей бывшей команды в финале ЛЧ
14:58
ВидеоСпартаковец Маркиньос купил новую машину
12:15
5
«Не намекаю на себя»: Дзюба сказал, какое усиление нужно «Спартаку»
09:30
1
Дзюба вынес вердикт Талалаеву
08:27
16
Дзюба: «Я безработный»
Вчера, 20:13
6
Символическая сборная сезона РПЛ от Карпа
Вчера, 17:29
2
Видео«Зенит» поиздевался над «Реалом»
Вчера, 17:19
5
Новый комментарий Дзюбы о возвращении в «Спартак»
Вчера, 16:40
17
«Давайте будем честны»: Генич объяснил, почему ЦСКА оставил Игдисамова главным тренером
Вчера, 16:13
2
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
Вчера, 13:50
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
Вчера, 13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
Вчера, 13:26
3
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
Вчера, 13:21
6
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
Вчера, 12:52
1
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
Вчера, 11:49
2
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
Вчера, 10:33
13
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
Вчера, 09:56
8
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
Вчера, 01:50
6
Гурцкая стыдно за Мостового
Вчера, 01:11
10
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
29 мая
13
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо
29 мая
5
Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол
29 мая
Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА
29 мая
2
8-9 игроков покинут «Урал»
29 мая
2
Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии
29 мая
5
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
29 мая
105
Орлов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне
29 мая
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 