Эмболо повторил достижение Дзюбы на ЧМ

Брель Эмболо, нападающий сборной Швейцарии и «Ренна», вошел в историю чемпионатов мира благодаря голу в ворота Катара.

В матче первого тура ЧМ-2026 швейцарцы сыграли вничью с хозяевами турнира (1:1), а Эмболо забил свой третий мяч на чемпионатах мира. Все три гола форвард оформил командам из разных конфедераций: ранее он поражал ворота Камеруна (КАФ) и Сербии (УЕФА). Гол Катару замкнул перечень сборной из Азии (АФК).

Эмболо стал лишь третьим игроком за всю историю, кому удалось подобное. Первым был колумбиец Хамес Родригес, забивший Кот-д'Ивуару, Греции и Японии. Россиянин Артем Дзюба отличился в играх с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией.