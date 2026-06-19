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Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»

Сегодня, 09:59
6

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, готов ли взять в команду нападающего Артeма Дзюбу.

– Дзюбу взяли бы?

– Нет.

– Почему? Большой, опытный, бесплатный.

– У меня нападающие должны выполнять огромный объeм беговой работы без мяча.

– В 38 лет это невозможно?

– Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришeл лучшим бомбардиром из «Уфы», когда он вылетела, но участвовать в прессинге в том объeме, который мы требовали, не готов был.

Я ему объяснял: «Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции – сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать». Если нападающие выполняют большой объeм беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность.

Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Дзюба Артем Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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Semenycch
1781853605
Талалаев палку не перегибает?
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sochi-2013
1781854195
Балалайкин, с таким же успехом, может сказать, что не возьмет ни Месси, ни Роналду. -Почему? -Они не собирались в Балтику.
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Cleaner
1781859816
Талалаев своей глупостью сгнобил Агаларова и хвалится этим!!!...(((
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subbotaspartak
1781867244
А сколько лет Бздюбе играть, чтобы 1000 голов забить, по среднему...
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