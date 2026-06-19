Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, готов ли взять в команду нападающего Артeма Дзюбу.
– Дзюбу взяли бы?
– Нет.
– Почему? Большой, опытный, бесплатный.
– У меня нападающие должны выполнять огромный объeм беговой работы без мяча.
– В 38 лет это невозможно?
– Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришeл лучшим бомбардиром из «Уфы», когда он вылетела, но участвовать в прессинге в том объeме, который мы требовали, не готов был.
Я ему объяснял: «Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции – сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать». Если нападающие выполняют большой объeм беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность.
Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.