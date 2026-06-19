Талалаев сообщил, возьмет ли Дзюбу в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, готов ли взять в команду нападающего Артeма Дзюбу.

– Дзюбу взяли бы?

– Нет.

– Почему? Большой, опытный, бесплатный.

– У меня нападающие должны выполнять огромный объeм беговой работы без мяча.

– В 38 лет это невозможно?

– Дело не в возрасте. У нас уже было недопонимание такого рода с Агаларовым. Он пришeл лучшим бомбардиром из «Уфы», когда он вылетела, но участвовать в прессинге в том объeме, который мы требовали, не готов был.

Я ему объяснял: «Ты пропустил всю летнюю предсезонку, поэтому осенью нужно где-то наступить на горло собственной песне. Если подтянешь зимой кондиции – сможешь и в прессинг бегать, и моменты реализовывать». Если нападающие выполняют большой объeм беговой работы, у них поначалу неминуемо снижается результативность.

Адаптация Хиля в Первой лиге позволила добиться нынешних результатов. Купи мы его прошлым летом, он бы не достиг столько в РПЛ.