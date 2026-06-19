«Балтика» продаст вратаря ЦСКА, но при одном условии

ЦСКА ведет переговоры с «Балтикой» о переходе вратаря Максима Бориско. О предварительном характере обсуждения ранее сообщал журналист Иван Карпов.

Калининградский клуб готов отпустить 26-летнего голкипера в летнее трансферное окно, но при условии, что сезон-2026/27 он проведет в «Балтике» на правах аренды. Стороны пока не достигли окончательной договоренности, однако именно такой вариант сделки рассматривается как наиболее вероятный.