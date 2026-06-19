Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» продаст вратаря ЦСКА, но при одном условии

Вчера, 21:15
12

ЦСКА ведет переговоры с «Балтикой» о переходе вратаря Максима Бориско. О предварительном характере обсуждения ранее сообщал журналист Иван Карпов.

Калининградский клуб готов отпустить 26-летнего голкипера в летнее трансферное окно, но при условии, что сезон-2026/27 он проведет в «Балтике» на правах аренды. Стороны пока не достигли окончательной договоренности, однако именно такой вариант сделки рассматривается как наиболее вероятный.

  • Бориско выступает за балтийцев с 2019 года.
  • В завершившемся сезоне-2025/26 вратарь принял участие в 23 матчах во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 14 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
  • ЦСКА в новом сезоне будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.

Еще по теме:
«Спартак» и ЦСКА поборются за игрока «Балтики» 4
В «Балтике» определили лучшего игрока сезона
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1781893851
Балтика прям фабрика классных вратарей. Как и Краснодар впрочем.
Ответить
Snek
1781893985
Зачем он ЦСКА? Есть свои два нормальных вратаря.
Ответить
Fibercore
1781894194
Опять Динамики профукают неплохого воротчика, как в своё время Агкацева. Чем там они думают?
Ответить
Император 1
1781894201
У ЦСКА Тороп есть и Акинфеев тоже не хочет заканчивать, ложная информация скорее всего
Ответить
СПОРТ 21 века
1781959066
Если гипотетически представить, что такая сделка осуществится и Бориско по итогам переговоров останется в Балтике ещё на сезон, кто даст гарантию, что он покажет тот же уровень игры, что в прошлом сезоне. Что, если ЦСКА заплатит, а он возьмёт да и завалит сезон? И что тогда ЦСКА делать? Обратно забирать деньги, которые Балтика наверняка сразу же потратит. Всем же же понятно, что если Бориско не выдаст тот же уровень игры, ценник на него резко упадёт. Поэтому, если действительно доверится этой информации, Балтика, исходя из этой логики, не видит в нём большого потенциала и желает быстрее продать, пока парень не сдал свои позиции. Кстати, если опять же верить спортивному директору Балтики, сумма отступных для Бориско очень маленькая, что уже само по себе странно. В общем, мутная схема со стороны калининградских управленцев. ЦСКА лучше не стоит соглашаться на эти условия. История с Саусем москвичей ещё не научила? Сам Бориско тоже почти наверняка присядет на лавочку...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира
20:11
1
Семак прокомментировал новое опоздание Вендела
20:05
2
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»
19:29
2
Реакция агента Нгамале на новость об уходе из «Динамо»
19:17
3
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
8
Акинфеев определился с датой завершения карьеры
19:03
2
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко
18:27
15
«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда
18:11
7
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
17:33
3
Все новости
Все новости
Акинфеев прокомментировал назначение Игдисамова в ЦСКА
19:41
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
8
Акинфеев определился с датой завершения карьеры
19:03
2
Стало известно, в каком клубе АПЛ мог оказаться Мостовой
18:41
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко
18:27
15
«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда
18:11
7
Фото«Акрон» избавился от 3-кратного чемпиона России
18:08
В РФС определили количество сборных ЧМ-2026, которые проиграли бы России
17:57
2
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
17:49
1
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
17:33
3
Видео«Динамо» подарило клоунский нос известному журналисту
17:19
1
Акинфеев двумя словами описал вылет сборной Турции с ЧМ-2026
17:00
13
Акинфеев раскрыл, каким футболистам лично пожелал удачи на ЧМ-2026
16:13
1
«Зенит» пригрозил Венделу из-за нового опоздания
16:00
16
В «Спартаке» пообещали борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ
15:46
8
Акинфеев объяснил, почему ЦСКА не борется за чемпионство
14:55
26
Акинфеев назвал самый впечатляющий матч ЧМ-2026
14:12
В «Динамо» приняли итоговое решение по Нгамале
13:53
6
40-летний Акинфеев впервые прокомментировал продление контракта с ЦСКА
13:30
1
Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026
12:32
2
Только один игрок Бразилии получил за матч с Гаити оценку хуже, чем зенитовец Дуглас Сантос
12:29
2
Игрок РПЛ установил два рекорда ЧМ-2026
12:18
2
Анчелотти похвалил футболиста «Зенита»
12:08
2
Фанаты «Зенита» призвали РПЛ и РФС наградить Дугласа Сантоса за игру на ЧМ-2026
12:01
7
«Спартак» узнал цену на Самородова из «Ахмата»
11:59
11
«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги
10:38
8
ФотоАкинфеев жестко потроллил Березуцких в их день рождения
10:05
2
Гурцкая объяснил, почему «Зенит» и «Краснодар» стали лидерами РПЛ
09:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 