«Балтика» продаст вратаря ЦСКА, но при одном условии

ЦСКА ведет переговоры с «Балтикой» о переходе вратаря Максима Бориско. О предварительном характере обсуждения ранее сообщал журналист Иван Карпов.
Калининградский клуб готов отпустить 26-летнего голкипера в летнее трансферное окно, но при условии, что сезон-2026/27 он проведет в «Балтике» на правах аренды. Стороны пока не достигли окончательной договоренности, однако именно такой вариант сделки рассматривается как наиболее вероятный.
- Бориско выступает за балтийцев с 2019 года.
- В завершившемся сезоне-2025/26 вратарь принял участие в 23 матчах во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 14 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
- ЦСКА в новом сезоне будет возглавлять Дмитрий Игдисамов.
Источник: «Спорт-Экспресс»