ЧМ-2026. Бразилия разгромила Гаити (3:0), у Винисиуса 1+1

Бразилия крупно обыграла Гаити (3:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии.
Дубль сделал форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья. Нападающий «Реала» Винисиус оформил 1+1.
Бразильцы набрали четыре очка и возглавили группу С. Гаити занимает последнюю строчку (0 очков).
Чемпионат мира. Группа C. 2 тур
Бразилия - Гаити - 3:0 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Кунья, 23; 2:0 - М. Кунья, 36; 3:0 - Винисиус, 45+3.
Источник: «Бомбардир»