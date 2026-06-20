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Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Гаити
Бразилия - Гаити: обзор матча 20 июня 2026
Бразилия
20.06.2026, суббота, 03:30
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
Гаити
23'
М. Кунья
36'
М. Кунья
45+3'
Винисиус
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Гаити
Завершен
90'
+5'
81'
Замена
Деррик Этьенн
️️️️➡️️
Жан-Рикне Беллегард
Замена
Эдерсон
️️️️➡️️
Бруно Гимарайнс
81'
Замена
Данило
️️️️➡️️
Винисиус
81'
72'
Желтая карточка
Дэнли Жан-Жак
71'
Замена
Ленни Жозеф
️️️️➡️️
Рубен Провиденсе
Желтая карточка
Дуглас Сантос
65'
Замена
Габриэль Мартинелли
️️️️➡️️
Лукас Пакета
64'
Замена
Эндрик
️️️️➡️️
Матеус Кунья
64'
62'
Замена
Луисиус Дон Дидсон
️️️️➡️️
Жосуэ Касимир
46'
Замена
Вильсон Изидор
️️️️➡️️
Франтзди Пьеррот
46'
Замена
Доминик Симон
️️️️➡️️
Карлан Аркю
45'
+4
Желтая карточка
Франтзди Пьеррот
ГОЛ! 3:0!
Винисиус
Пас отдал
Лукас Пакета
45'
+3
45'
+6'
Замена
Райан Витор
️️️️➡️️
Рафинья
40'
Травма
Рафинья
39'
ГОЛ! 2:0!
Матеус Кунья
Пас отдал
Винисиус
36'
ГОЛ! 1:0!
Матеус Кунья
Пас отдал
Винисиус
23'
4'
Желтая карточка
Карлан Аркю
Показать весь матч
Live: Бразилия - Гаити
Поле
Текстовая версия
90+4'
Жан-Кевин Дюверн (Haiti) в офсайде.
90+4'
Момент не реализован! Дэнли Жан-Жак (Haiti). Навешивал Derrick Etienne с углового.
90+3'
Доминик Симон (Haiti) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil). Пас отдал Derrick Etienne.
90+2'
Райан Витор (Brazil) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Момент не реализован! Ederson Silva (Brazil). Пас отдал Габриэль Мартинелли.
91+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Луисиус Дон Дидсон (Haiti) в офсайде.
89'
Момент не реализован! Рикардо Аде (Haiti). Пас отдал Вильсон Изидор.
87'
Алиссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Haiti.
87'
Вильсон Изидор (Haiti) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil). Пас отдал Луисиус Дон Дидсон.
87'
Райан Витор (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил Жан-Кевин Дюверн (Haiti).
82'
Правила нарушил Ederson Silva (Brazil).
82'
Рикардо Аде (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Замена у команды Haiti. Жан-Рикне Беллегард ушел, Derrick Etienne вышел.
81'
Замена у команды Brazil. Бруно Гимарайнс ушел, Ederson Silva вышел.
81'
Замена у команды Brazil. Винисиус ушел, Данило вышел.
79'
Винисиус (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Рикардо Аде (Haiti).
78'
Эндрик (Brazil) в офсайде.
76'
Момент не реализован! Дуглас Сантос (Brazil). Пас отдал Райан Витор.
75'
Правила нарушил Ленни Жозеф (Haiti).
74'
Правила нарушил Райан Витор (Brazil).
74'
Жан-Рикне Беллегард (Haiti) заработал штрафной на левом фланге.
73'
Правила нарушил Эндрик (Brazil).
73'
Ханнес Делкруа (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Дэнли Жан-Жак (Haiti) получил желтую карточку за фол.
72'
Габриэль Мартинелли (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Дэнли Жан-Жак (Haiti).
71'
Замена у команды Haiti. Рубен Провиденсе ушел, Ленни Жозеф вышел.
68'
Габриэль Мартинелли (Brazil) в офсайде.
67'
Рикардо Аде (Haiti) сыграл рукой.
66'
Момент не реализован! Жан-Кевин Дюверн (Haiti). Пас отдал Ruben Providence.
66'
Момент не реализован! Рубен Провиденсе (Haiti).
65'
Дуглас Сантос (Brazil) получил желтую карточку за фол.
65'
Вильсон Изидор (Haiti) заработал штрафной на правом фланге.
65'
Вильсон Изидор (Haiti) заработал штрафной на правом фланге.
64'
Замена у команды Brazil. Матеус Кунья ушел, Эндрик вышел.
64'
Замена у команды Brazil. Лукас Пакета ушел, Габриэль Мартинелли вышел.
63'
Рикардо Аде (Haiti) пробил по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil). Длинный пас делал Жан-Рикне Беллегард.
62'
Замена у команды Haiti. Жосуэ Касимир ушел, Луисиус Дон Дидсон вышел.
62'
Данило отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Haiti.
59'
Дуглас Сантос (Brazil) в офсайде.
59'
Дуглас Сантос (Brazil) в офсайде.
53'
Правила нарушил Дуглас Сантос (Brazil).
53'
Жан-Кевин Дюверн (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Бруно Гимарайнс (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Правила нарушил Доминик Симон (Haiti).
49'
Удар заблокирован. Бил Вильсон Изидор (Haiti).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Haiti. Франтзди Пьеррот ушел, Вильсон Изидор вышел.
45'
Замена у команды Haiti. Карлан Аркю ушел, Доминик Симон вышел.
52'
1-й тайм окончен. Счет 3:0.
45+7'
Каземиро (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
45+7'
Правила нарушил Мартин Эксперьянс (Haiti).
45+4'
Франтзди Пьеррот (Haiti) получил желтую карточку за фол.
45+4'
Габриэль (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
45+4'
Правила нарушил Франтзди Пьеррот (Haiti).
45+3'
Гол! 3:0! Забил Винисиус (Brazil). Проникающий пас сделал Лукас Пакета.
45+2'
Карлан Аркю (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Карлан Аркю (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
42'
Пауза в матче. Травму получил Жосуэ Касимир (Haiti).
42'
Пауза в матче. Травму получил Жосуэ Касимир (Haiti).
41'
Правила нарушил Каземиро (Brazil).
40'
Замена у команды Brazil. Рафинья ушел, Райан Витор вышел.
40'
Замена у команды Brazil. Рафинья ушел, Райан Витор вышел.
39'
Пауза в матче. Травму получил Рафинья (Brazil).
39'
Пауза в матче. Травму получил Рафинья (Brazil).
39'
Матеус Кунья (Brazil) заработал штрафной на левом фланге.
36'
Гол! 2:0! Забил Матеус Кунья (Brazil). Ассистент - Винисиус (проникающий пас после быстрого прохода).
36'
Гол! 2:0! Забил Матеус Кунья (Brazil). Ассистент - Винисиус (проникающий пас после быстрого прохода).
34'
Бруно Гимарайнс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Haiti.
31'
Правила нарушил Рафинья (Brazil).
31'
Винисиус (Brazil) в офсайде.
31'
Винисиус (Brazil) в офсайде.
29'
Рафинья (Brazil) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti). Проникающий пас делал Лукас Пакета.
29'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Гол! 1:0! Забил Матеус Кунья (Brazil).
23'
Винисиус (Brazil) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti). Пас отдал Бруно Гимарайнс.
21'
Карлан Аркю отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
21'
Карлан Аркю отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
19'
Карлан Аркю (Haiti) в офсайде.
17'
Жосуэ Касимир отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
17'
Удар заблокирован. Бил Винисиус (Brazil).
17'
Рикардо Аде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
14'
Правила нарушил Данило (Brazil).
14'
Рубен Провиденсе (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Данило (Brazil) в офсайде.
12'
Рафинья (Brazil) в офсайде.
11'
Габриэль (Brazil) заработал штрафной в атаке.
11'
Правила нарушил Жосуэ Касимир (Haiti).
9'
Правила нарушил Лукас Пакета (Brazil).
9'
Франтзди Пьеррот (Haiti) заработал штрафной в атаке.
6'
Джонни Пласид отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
4'
Матеус Кунья (Brazil) в офсайде.
4'
Карлан Аркю (Haiti) получил желтую карточку за фол.
4'
Дуглас Сантос (Brazil) заработал штрафной на левом фланге.
4'
Правила нарушил Карлан Аркю (Haiti).
2'
Правила нарушил Бруно Гимарайнс (Brazil).
2'
Мартин Эксперьянс (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гаити
1
Джонни Пласид
ВР
8
Мартин Эксперьянс
ЛЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
26
Райан Витор
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
25
Доминик Симон
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
16
Ленни Жозеф
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
20
Пакета
11
Рафинья
9
Кунья
3-3-1-1-2
1
Пласид
4
Аде
22
Дюверн
5
Делкруа
2
Аркю
17
Жан-Жак
8
Эксперьянс
10
Беллегард
21
Касимир
20
Пьеррот
15
Провиденсе
7
Винисиус
18
Данило
18
Данило
7
Винисиус
8
Гимарайнс
2
Эдерсон
2
Эдерсон
8
Гимарайнс
20
Пакета
22
Мартинелли
22
Мартинелли
20
Пакета
11
Рафинья
26
Витор
26
Витор
11
Рафинья
9
Кунья
19
Эндрик
19
Эндрик
9
Кунья
2
Аркю
25
Симон
25
Симон
2
Аркю
10
Беллегард
7
Этьенн
7
Этьенн
10
Беллегард
21
Касимир
11
Дидсон
11
Дидсон
21
Касимир
15
Провиденсе
16
Жозеф
16
Жозеф
15
Провиденсе
20
Пьеррот
18
Изидор
18
Изидор
20
Пьеррот
Остались в запасе
Бразилия
Гаити
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Бразилия - Гаити
1
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
14
Офсайды
8
4
Количество передач
525
399
Сейвы
3
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Линкольн Файненшал Филд
Посещаемость:
68324
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1 : 1
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Марокко
4 : 2
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Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
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