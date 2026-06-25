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Чемпионат мира по футболу 2026
Марокко - Гаити
Марокко - Гаити: обзор матча 25 июня 2026
Марокко
25.06.2026, четверг, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
4 : 2
Завершен
Гаити
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Гаити
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Жосуэ Касимир
(фол)
90'
+5'
83'
Замена
Франтзди Пьеррот
️️️️➡️️
Ленни Жозеф
Замена
Нуссаир Мазрауи
️️️️➡️️
Анасс Салах-Эддин
83'
Замена
Самир Эль-Мурабе
️️️️➡️️
Нил Эль-Айнауи
83'
80'
Желтая карточка
Дюкенс Назон
80'
Замена
Карлан Аркю
️️️️➡️️
Жан-Кевин Дюверн
80'
Замена
Доминик Симон
️️️️➡️️
Дэнли Жан-Жак
79'
Желтая карточка
Джонни Пласид
Замена
Суфьян Рахими
️️️️➡️️
Исмаэль Сайбари
70'
Замена
Аззедин Унаи
️️️️➡️️
Браим Диас
70'
Замена
Жессим Яссин
️️️️➡️️
Аюб Эль-Кааби
70'
67'
Замена
Дюкенс Назон
️️️️➡️️
Рубен Провиденсе
67'
Замена
Луисиус Дон Дидсон
️️️️➡️️
Вильсон Изидор
45'
+5'
Показать весь матч
Live: Марокко - Гаити
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 4:2.
90'
Матч окончен! Счет 4:2.
99'
2-й тайм окончен. Счет 4:2.
90+8'
Момент не реализован! Рикардо Аде (Haiti). Пас отдал Франтзди Пьеррот.
90+8'
Удар заблокирован. Бил Луисиус Дон Дидсон (Haiti). Ассистент - Франтзди Пьеррот.
90+6'
Пауза в матче. Травму получил Софиан Амрабат (Morocco).
90+5'
Удар заблокирован. Бил Жан-Рикне Беллегард (Haiti). Длинный пас делал Доминик Симон.
90+5'
Яссин Буну отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Haiti.
90+5'
Дюкенс Назон (Haiti) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Яссин Буну (Morocco).
90+4'
Правила нарушил Редуэн Хальхаль (Morocco).
90+4'
Дюкенс Назон (Haiti) заработал штрафной в атаке.
90+3'
Жосуэ Касимир (Haiti) получил желтую карточку за фол.
90+3'
Жессим Яссин (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Доминик Симон (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Гол! 4:2! Забил Жессим Яссин (Morocco). Ассистент - Суфьян Рахими.
89'
Удар заблокирован. Бил Аззедин Унаи (Morocco).
88'
Ашраф Хакими (Morocco) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti).
87'
Суфьян Рахими (Morocco) заработал штрафной на левом фланге.
87'
Суфьян Рахими (Morocco) заработал штрафной на левом фланге.
86'
Правила нарушил Суфьян Рахими (Morocco).
86'
Жан-Рикне Беллегард (Haiti) заработал штрафной в атаке.
84'
Софиан Амрабат (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Софиан Амрабат (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Замена у команды Haiti. Ленни Жозеф ушел, Франтзди Пьеррот вышел.
83'
Замена у команды Morocco. Нил Эль-Айнауи ушел, Самир Эль-Мурабе вышел.
83'
Замена у команды Morocco. Анасс Салах-Эддин ушел, Нуссаир Мазрауи вышел.
80'
Замена у команды Haiti. Дэнли Жан-Жак ушел, Доминик Симон вышел.
80'
Замена у команды Haiti. Жан-Кевин Дюверн ушел, Карлан Аркю вышел.
79'
Дюкенс Назон (Haiti) получил желтую карточку.
78'
Джонни Пласид (Haiti) получил желтую карточку.
78'
Гол! 3:2! Забил Суфьян Рахими (Morocco). Ассистент - Шади Рияд (с углового).
78'
Момент не реализован! Шади Рияд (Morocco). Навешивал Ашраф Хакими с углового.
78'
Удар заблокирован. Бил Суфьян Рахими (Morocco). Длинный пас делал Ашраф Хакими.
78'
Мартин Эксперьянс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
75'
Удар заблокирован. Бил Ашраф Хакими (Morocco).
74'
Суфьян Рахими (Morocco) заработал штрафной в атаке.
74'
Правила нарушил Рикардо Аде (Haiti).
73'
Правила нарушил Жессим Яссин (Morocco).
73'
Жан-Рикне Беллегард (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Анасс Салах-Эддин (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Луисиус Дон Дидсон (Haiti).
71'
Редуэн Хальхаль (Morocco) в офсайде.
70'
Замена у команды Morocco. Аюб Эль-Кааби ушел, Жессим Яссин вышел.
70'
Замена у команды Morocco. Браим Диас ушел, Аззедин Унаи вышел.
70'
Замена у команды Morocco. Исмаэль Сайбари ушел, Суфьян Рахими вышел.
68'
Аюб Эль-Кааби (Morocco) заработал штрафной в атаке.
68'
Правила нарушил Ханнес Делкруа (Haiti).
67'
Замена у команды Haiti. Вильсон Изидор ушел, Луисиус Дон Дидсон вышел.
67'
Замена у команды Haiti. Рубен Провиденсе ушел, Дюкенс Назон вышел.
66'
Правила нарушил Исмаэль Сайбари (Morocco).
66'
Вильсон Изидор (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Удар заблокирован. Бил Жан-Рикне Беллегард (Haiti).
64'
Правила нарушил Аюб Эль-Кааби (Morocco).
64'
Рубен Провиденсе (Haiti) заработал штрафной на левом фланге.
63'
Редуэн Хальхаль (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Правила нарушил Ашраф Хакими (Morocco).
61'
Мартин Эксперьянс (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Билал Эль-Ханнус (Morocco) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti).
59'
Рикардо Аде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
54'
Пауза в матче. Травму получил Жосуэ Касимир (Haiti).
47'
Нил Эль-Айнауи (Morocco) заработал штрафной на правом фланге.
47'
Правила нарушил Дэнли Жан-Жак (Haiti).
45'
2-й тайм стартовал.
50'
1-й тайм окончен. Счет 2:2.
45+5'
Neil El Aynaoui (Morocco) пробил головой по воротам. Сейв сделал Johny Placide (Haiti). Длинный пас делал Achraf Hakimi.
45+5'
Правила нарушил Рубен Провиденсе (Haiti).
45+4'
Билал Эль-Ханнус (Morocco) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti). Пас отдал Исмаэль Сайбари.
45+3'
Момент не реализован! Brahim Diaz (Morocco). Пас отдал Anass Salah-eddine.
45+2'
Билал Эль-Ханнус (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил Жосуэ Касимир (Haiti).
45+1'
Гол! 2:2! Забил Исмаэль Сайбари (Morocco). Ассистент - Ашраф Хакими.
45'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Правила нарушил Жан-Рикне Беллегард (Haiti).
43'
Гол! 1:2! Забил Вильсон Изидор (Haiti). Ассистент - Жан-Кевин Дюверн.
41'
Браим Диас (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Гол! 1:1! Забил Ашраф Хакими (Morocco).
36'
Момент не реализован! Исмаэль Сайбари (Morocco). Длинный пас отдал Браим Диас.
35'
Исмаэль Сайбари (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Жан-Кевин Дюверн (Haiti).
34'
Момент не реализован! Lenny Joseph (Haiti).
32'
Пауза в матче. Травму получил Анасс Салах-Эддин (Morocco).
30'
Аюб Эль-Кааби (Morocco) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti).
30'
Ашраф Хакими (Morocco) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti). Пас отдал Билал Эль-Ханнус.
29'
Правила нарушил Анасс Салах-Эддин (Morocco).
29'
Правила нарушил Анасс Салах-Эддин (Morocco).
28'
Момент не реализован! Аюб Эль-Кааби (Morocco). Длинный пас отдал Ашраф Хакими.
28'
Редуэн Хальхаль (Morocco) заработал штрафной в атаке.
25'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Момент не реализован! Исмаэль Сайбари (Morocco). Пас отдал Ашраф Хакими.
20'
Аюб Эль-Кааби (Morocco) в офсайде.
19'
Ашраф Хакими (Morocco) заработал штрафной на правом фланге.
19'
Правила нарушил Мартин Эксперьянс (Haiti).
17'
Правила нарушил Билал Эль-Ханнус (Morocco).
17'
Жосуэ Касимир (Haiti) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Исмаэль Сайбари (Morocco) в офсайде.
16'
Нил Эль-Айнауи (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Ленни Жозеф (Haiti).
14'
Жан-Кевин Дюверн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
14'
Удар заблокирован. Бил Исмаэль Сайбари (Morocco). Ассистент - Билал Эль-Ханнус.
13'
Момент не реализован! Исмаэль Сайбари (Morocco). Пас отдал Билал Эль-Ханнус.
13'
Джонни Пласид отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
12'
Аюб Эль-Кааби (Morocco) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонни Пласид (Haiti). Пас отдал Ашраф Хакими.
10'
Гол! 0:0! В свои ворота забил Яссин Буну (Morocco).
10'
Момент не реализован! Ленни Жозеф (Haiti). Пас отдал Жан-Кевин Дюверн.
8'
Момент не реализован! Жан-Рикне Беллегард (Haiti).
7'
Правила нарушил Софиан Амрабат (Morocco).
7'
Ленни Жозеф (Haiti) заработал штрафной в атаке.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Гаити
1
Джонни Пласид
(К)
ВР
8
Мартин Эксперьянс
ЛЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
5
Ханнес Делкруа
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
16
Ленни Жозеф
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
25
Аляль
18
Рияд
2
Хакими
4
Амрабат
11
Сайбари
24
Эль-Айнауи
23
Эль-Ханнус
10
Диас
20
Эль-Кааби
4-1-1-1-3
1
Пласид
4
Аде
5
Делкруа
22
Дюверн
8
Эксперьянс
17
Жан-Жак
10
Беллегард
21
Касимир
15
Провиденсе
16
Жозеф
18
Изидор
26
Салах-Эддин
3
Мазрауи
3
Мазрауи
26
Салах-Эддин
24
Эль-Айнауи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
24
Эль-Айнауи
10
Диас
8
Унаи
8
Унаи
10
Диас
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
16
Яссин
16
Яссин
20
Эль-Кааби
22
Дюверн
2
Аркю
2
Аркю
22
Дюверн
17
Жан-Жак
25
Симон
25
Симон
17
Жан-Жак
18
Изидор
11
Дидсон
11
Дидсон
18
Изидор
16
Жозеф
20
Пьеррот
20
Пьеррот
16
Жозеф
15
Провиденсе
9
Назон
9
Назон
15
Провиденсе
Остались в запасе
Марокко
Гаити
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Остались в запасе
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
24
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
26
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Марокко - Гаити
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
18
Офсайды
5
0
Количество передач
541
247
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.67
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Мерседес-Бенц
Посещаемость:
68239
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Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Шотландия
0 : 1
20.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Шотландия
0 : 1
20.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1 тур
Бразилия
1 : 1
14.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
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