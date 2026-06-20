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Чемпионат мира по футболу 2026
Шотландия - Марокко
Шотландия - Марокко: обзор матча 20 июня 2026
Шотландия
20.06.2026, суббота, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Марокко
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Марокко
Завершен
90'
Замена
Самир Эль-Мурабе
️️️️➡️️
Аззедин Унаи
90'
+6'
Замена
Энтони Ролстон
️️️️➡️️
Нэйтан Паттерсон
89'
Замена
Росс Стюарт
️️️️➡️️
Джон МакГинн
89'
84'
Замена
Суфьян Рахими
️️️️➡️️
Исмаэль Сайбари
84'
Замена
Шемсдин Тальби
️️️️➡️️
Билал Эль-Ханнус
84'
Замена
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
️️️️➡️️
Браим Диас
Замена
Линдон Дайкс
️️️️➡️️
Че Адамс
71'
Замена
Кенни МакЛин
️️️️➡️️
Райан Кристи
71'
Желтая карточка
Эндрю Робертсон
(фол)
65'
Замена
Бен Доук
️️️️➡️️
Киран Тирни
60'
Травма
Киран Тирни
59'
45'
+5'
23'
Желтая карточка
Исса Диоп
(фол)
Показать весь матч
Live: Шотландия - Марокко
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:1.
97'
2-й тайм окончен. Счет 0:1.
90+7'
Правила нарушил Энтони Ролстон (Scotland).
90+5'
Момент не реализован! Ayoube Amaimouni-echghouyab (Morocco). Пас после быстрого прохода сделал Шемсдин Тальби.
90+3'
Момент не реализован! Шемсдин Тальби (Morocco). Пас после быстрого прохода сделал Самир Эль-Мурабе.
90+1'
Удар заблокирован. Бил Шемсдин Тальби (Morocco). Ассистент - Самир Эль-Мурабе.
90'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Замена у команды Morocco. Azzedine Ounahi ушел, Samir El Mourabet вышел.
89'
Замена у команды Scotland. Джон МакГинн ушел, Росс Стюарт вышел.
89'
Замена у команды Scotland. Нэйтан Паттерсон ушел, Энтони Ролстон вышел.
88'
Пауза в матче. Травму получил Яссин Буну (Morocco).
88'
Удар заблокирован. Бил Скотт Мактоминей (Scotland).
86'
Правила нарушил Soufiane Rahimi (Morocco).
86'
Момент не реализован! Lyndon Dykes (Scotland). Навешивал John Mcginn с углового.
85'
Chadi Riad отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Scotland.
85'
Удар заблокирован. Бил Scott Mctominay (Scotland). Ассистент - Kenny Mclean.
84'
Правила нарушил Ayoube Amaimouni-echghouyab (Morocco).
84'
Замена у команды Morocco. Браим Диас ушел, Ayoube Amaimouni-echghouyab вышел.
84'
Замена у команды Morocco. Билал Эль-Ханнус ушел, Шемсдин Тальби вышел.
84'
Замена у команды Morocco. Исмаэль Сайбари ушел, Суфьян Рахими вышел.
77'
Правила нарушил Браим Диас (Morocco).
77'
Джон МакГинн (Scotland) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Яссин Буну (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Браим Диас (Morocco) заработал штрафной в атаке.
72'
Правила нарушил Скотт Мактоминей (Scotland).
71'
Замена у команды Scotland. Райан Кристи ушел, Кенни МакЛин вышел.
71'
Замена у команды Scotland. Че Адамс ушел, Линдон Дайкс вышел.
65'
Эндрю Робертсон (Scotland) получил желтую карточку за фол.
65'
Ашраф Хакими (Morocco) заработал штрафной на правом фланге.
65'
Правила нарушил Эндрю Робертсон (Scotland).
64'
Момент не реализован! Райан Кристи (Scotland). Пас отдал Скотт Мактоминей.
62'
Момент не реализован! Achraf Hakimi (Morocco). Пас отдал Neil El Aynaoui.
62'
Нуссаир Мазрауи (Morocco) заработал штрафной на левом фланге.
62'
Правила нарушил Бен Доук (Scotland).
60'
Замена у команды Scotland. Киран Тирни ушел, Бен Доук вышел.
59'
Пауза в матче. Травму получил Киран Тирни (Scotland).
58'
Удар заблокирован. Бил Браим Диас (Morocco). Ассистент - Аззедин Унаи.
55'
Аззедин Унаи (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Билал Эль-Ханнус (Morocco) пробил головой по воротам. Сейв сделал Ангус Ганн (Scotland). Длинный пас делал Ашраф Хакими.
50'
Джек Хендри отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
50'
Удар заблокирован. Бил Исмаэль Сайбари (Morocco). Ассистент - Билал Эль-Ханнус.
45'
2-й тайм стартовал.
51'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Киран Тирни (Scotland). Ассистент - Че Адамс.
45+1'
Момент не реализован! Джон МакГинн (Scotland). Длинный пас отдал Эндрю Робертсон.
45'
Сколько минут добавил судья? 5.
44'
Нуссаир Мазрауи (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Джон МакГинн (Scotland).
43'
Правила нарушил Нуссаир Мазрауи (Morocco).
43'
Джон МакГинн (Scotland) заработал штрафной на правом фланге.
42'
Айюб Буадди (Morocco) сыграл рукой.
39'
Грант Хэнли (Scotland) в офсайде.
38'
Киран Тирни (Scotland) заработал штрафной в атаке.
38'
Момент не реализован! Ашраф Хакими (Morocco). Длинный пас отдал Браим Диас.
36'
Пауза в матче. Травму получил Нил Эль-Айнауи (Morocco).
36'
Момент не реализован! Билал Эль-Ханнус (Morocco). Пас отдал Исмаэль Сайбари.
32'
Правила нарушил Нил Эль-Айнауи (Morocco).
32'
Льюис Фергюсон (Scotland) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Момент не реализован! Нил Эль-Айнауи (Morocco). Пас отдал Браим Диас.
27'
Пауза окончена. Матч продолжается.
24'
Ашраф Хакими (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Ашраф Хакими (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Исса Диоп (Morocco) получил желтую карточку за фол.
23'
Правила нарушил Исса Диоп (Morocco).
23'
Че Адамс (Scotland) заработал штрафной в атаке.
20'
Удар заблокирован. Бил Айюб Буадди (Morocco).
20'
Грант Хэнли отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
20'
Киран Тирни отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
18'
Джон МакГинн (Scotland) сыграл рукой.
16'
Билал Эль-Ханнус (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Правила нарушил Льюис Фергюсон (Scotland).
11'
Че Адамс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Morocco.
3'
Brahim Diaz (Morocco) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Kieran Tierney (Scotland).
2'
Гол! 0:1! Забил Исмаэль Сайбари (Morocco). Проникающий пас сделал Браим Диас.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К)
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
10
Че Адамс
ЦФ
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Мохамед Уаби
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Тайлер Флетчер
ЦП
17
Бен Доук
ПВ
25
Финдли Кертис
ЛФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
18
Джордж Херст
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
5
Хэнли
13
Хендри
6
Тирни
22
Паттерсон
19
Фергюсон
7
МакГинн
4
Мактоминей
11
Кристи
10
Адамс
4-3-3
1
Буну
2
Хакими
14
Диоп
18
Рияд
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
22
Паттерсон
24
Ролстон
24
Ролстон
22
Паттерсон
11
Кристи
23
МакЛин
23
МакЛин
11
Кристи
6
Тирни
17
Доук
17
Доук
6
Тирни
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
7
МакГинн
14
Стюарт
14
Стюарт
7
МакГинн
8
Унаи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
10
Диас
21
Амаимуни-Эшгуяб
21
Амаимуни-Эшгуяб
10
Диас
23
Эль-Ханнус
7
Тальби
7
Тальби
23
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Шотландия
Марокко
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЛФ
18
Джордж Херст
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
25
Финдли Кертис
ЛФ
18
Джордж Херст
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Шотландия - Марокко
1
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
8
Офсайды
1
0
Количество передач
456
670
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.99
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев
(Бухара)
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Посещаемость:
64146
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