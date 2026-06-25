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Чемпионат мира по футболу 2026
Шотландия - Бразилия
Шотландия - Бразилия: обзор матча 25 июня 2026
Шотландия
25.06.2026, четверг, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 3
Завершен
Бразилия
7'
Винисиус
45+3'
Винисиус
60'
М. Кунья
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Бразилия
Завершен
Замена
Финдли Кертис
️️️️➡️️
Джон МакГинн
90'
+1
Замена
Че Адамс
️️️️➡️️
Лоуренс Шенклэнд
90'
+1
90'
+6'
Желтая карточка
Райан Кристи
89'
82'
Желтая карточка
Фабиньо
82'
Замена
Эндрик
️️️️➡️️
Райан Витор
82'
Замена
Алекс Сандро
️️️️➡️️
Дуглас Сантос
Замена
Райан Кристи
️️️️➡️️
Бен Доук
81'
Замена
Энтони Ролстон
️️️️➡️️
Нэйтан Паттерсон
81'
76'
Замена
Неймар
️️️️➡️️
Матеус Кунья
66'
Замена
Фабиньо
️️️️➡️️
Каземиро
66'
Замена
Габриэль Мартинелли
️️️️➡️️
Лукас Пакета
62'
Желтая карточка
Данило
60'
ГОЛ! 0:3!
Матеус Кунья
Пас отдал
Бруно Гимарайнс
Замена
Киран Тирни
️️️️➡️️
Эндрю Робертсон
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Винисиус
Пас отдал
Матеус Кунья
Травма
Эндрю Робертсон
45'
45'
+6'
24'
Гол отменен - фол
Винисиус
7'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
Райан Витор
Показать весь матч
Live: Шотландия - Бразилия
Поле
Текстовая версия
90+5'
Льюис Фергюсон (Scotland) заработал штрафной в атаке.
90+2'
Правила нарушил Энтони Ролстон (Scotland).
90+1'
Замена у команды Scotland. Лоуренс Шенклэнд ушел, Че Адамс вышел.
90+1'
Замена у команды Scotland. Джон МакГинн ушел, Финдли Кертис вышел.
90+1'
Правила нарушил Габриэль Мартинелли (Brazil).
90+1'
Лоуренс Шенклэнд (Scotland) заработал штрафной в атаке.
90'
Неймар (Brazil) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ангус Ганн (Scotland).
89'
Райан Кристи (Scotland) получил желтую карточку за фол.
89'
Неймар (Brazil) заработал штрафной на левом фланге.
89'
Правила нарушил Райан Кристи (Scotland).
89'
Энтони Ролстон (Scotland) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil). Длинный пас делал Джон МакГинн.
87'
Бруно Гимарайнс (Brazil) заработал штрафной в атаке.
86'
Удар заблокирован. Бил Габриэль (Brazil). Длинный пас делал Неймар.
86'
Лоуренс Шенклэнд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
85'
Райан Кристи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
84'
Удар заблокирован. Бил Киран Тирни (Scotland).
83'
Момент не реализован! Райан Кристи (Scotland).
82'
Фабиньо (Brazil) получил желтую карточку за фол.
82'
Правила нарушил Фабиньо (Brazil).
82'
Кенни МакЛин (Scotland) заработал штрафной в атаке.
82'
Замена у команды Scotland. Бен Доук ушел, Райан Кристи вышел.
82'
Замена у команды Brazil. Дуглас Сантос ушел, Алекс Сандро вышел.
82'
Замена у команды Brazil. Райан Витор ушел, Эндрик вышел.
82'
Замена у команды Scotland. Нэйтан Паттерсон ушел, Энтони Ролстон вышел.
81'
Момент не реализован! Винисиус (Brazil). Пас после быстрого прохода сделал Данило.
80'
Бруно Гимарайнс (Brazil) сыграл рукой.
79'
Правила нарушил Райан Витор (Brazil).
79'
Винисиус (Brazil) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ангус Ганн (Scotland). Пас отдал Неймар.
76'
Замена у команды Brazil. Матеус Кунья ушел, Неймар вышел.
76'
Момент не реализован! Лоуренс Шенклэнд (Scotland). Навешивал Льюис Фергюсон с углового.
75'
Фабиньо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Scotland.
72'
Момент не реализован! Скотт Мактоминей (Scotland). Пас отдал Лоуренс Шенклэнд.
72'
Момент не реализован! Лоуренс Шенклэнд (Scotland). Длинный пас отдал Киран Тирни.
72'
Джон МакГинн (Scotland) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Замена у команды Brazil. Лукас Пакета ушел, Габриэль Мартинелли вышел.
65'
Замена у команды Brazil. Каземиро ушел, Фабиньо вышел.
65'
Винисиус (Brazil) в офсайде.
64'
Скотт Мактоминей (Scotland) пробил головой по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil). Длинный пас делал Киран Тирни.
64'
Алиссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Scotland.
64'
Льюис Фергюсон (Scotland) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil).
62'
Данило (Brazil) получил желтую карточку за фол.
62'
Правила нарушил Данило (Brazil).
62'
Киран Тирни (Scotland) заработал штрафной на левом фланге.
60'
Гол! 0:3! Забил Матеус Кунья (Brazil). Ассистент - Бруно Гимарайнс.
60'
Каземиро (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Правила нарушил Лоуренс Шенклэнд (Scotland).
59'
Момент не реализован! Лукас Пакета (Brazil).
59'
Удар заблокирован. Бил Матеус Кунья (Brazil). Ассистент - Райан Витор.
57'
Правила нарушил Бен Доук (Scotland).
56'
Лукас Пакета (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил Скотт Мактоминей (Scotland).
54'
Винисиус (Brazil) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ангус Ганн (Scotland). Пас отдал Лукас Пакета.
51'
Винисиус (Brazil) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ангус Ганн (Scotland). Проникающий пас делал Лукас Пакета.
50'
Райан Витор (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Правила нарушил Киран Тирни (Scotland).
49'
Скотт Мактоминей (Scotland) пробил головой по воротам. Сейв сделал Алиссон (Brazil). Длинный пас делал Киран Тирни.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Scotland. Эндрю Робертсон ушел, Киран Тирни вышел.
52'
1-й тайм окончен. Счет 0:2.
45+7'
Льюис Фергюсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
45+7'
Момент не реализован! Дуглас Сантос (Brazil).
45+6'
Райан Витор (Brazil) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ангус Ганн (Scotland). Проникающий пас делал Лукас Пакета.
45+6'
Удар заблокирован. Бил Бен Доук (Scotland). Ассистент - Джек Хендри.
45+5'
Правила нарушил Каземиро (Brazil).
45+5'
Джон МакГинн (Scotland) заработал штрафной на левом фланге.
45+3'
Гол! 0:2! Забил Винисиус (Brazil). Ассистент - Бруно Гимарайнс (длинная передача).
45+2'
Винисиус (Brazil) заработал штрафной на левом фланге.
45+2'
Правила нарушил Нэйтан Паттерсон (Scotland).
45+2'
Момент не реализован! Бен Доук (Scotland). Пас отдал Лоуренс Шенклэнд.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
45'
Ангус Ганн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
45'
Удар заблокирован. Бил Матеус Кунья (Brazil). Ассистент - Винисиус.
42'
Момент не реализован! Матеус Кунья (Brazil). Пас отдал Лукас Пакета.
38'
Момент не реализован! Райан Витор (Brazil). Пас после быстрого прохода сделал Бруно Гимарайнс.
36'
Удар заблокирован. Бил Кенни МакЛин (Scotland). Ассистент - Лоуренс Шенклэнд.
35'
Правила нарушил Льюис Фергюсон (Scotland).
35'
Винисиус (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Джек Хендри (Scotland).
33'
Бруно Гимарайнс (Brazil) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Маркиньос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Scotland.
33'
Момент не реализован! Льюис Фергюсон (Scotland).
31'
Данило отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Scotland.
29'
Райан Витор отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Scotland.
24'
Решение ВАР. Нет гола!
22'
Отмена гола после ВАР. Винисиус (Brazil)
22'
Правила нарушил Винисиус (Brazil).
22'
Джек Хендри (Scotland) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Момент не реализован! Винисиус (Brazil). Пас после быстрого прохода сделал Райан Витор.
18'
Нэйтан Паттерсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Brazil.
12'
Момент не реализован! Матеус Кунья (Brazil). Пас отдал Райан Витор.
11'
Удар заблокирован. Бил Бруно Гимарайнс (Brazil). Ассистент - Матеус Кунья.
7'
Гол! 0:1! Забил Винисиус (Brazil). Ассистент - Райан Витор.
7'
Удар заблокирован. Бил Каземиро (Brazil). Ассистент - Винисиус.
3'
Пауза окончена. Матч продолжается.
2'
Пауза в матче. Травму получил Льюис Фергюсон (Scotland).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Винисиус
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
24
Энтони Ролстон
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Финдли Кертис
ЛФ
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
21
Луис Энрике
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
25
Игор Тиаго
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
26
Маккена
22
Паттерсон
23
МакЛин
7
МакГинн
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
20
Шенклэнд
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Данило
3
Габриэль
4
Маркиньос
16
Дуглас Сантос
5
Каземиро
8
Гимарайнс
26
Витор
20
Пакета
7
Винисиус
9
Кунья
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
22
Паттерсон
24
Ролстон
24
Ролстон
22
Паттерсон
17
Доук
11
Кристи
11
Кристи
17
Доук
7
МакГинн
25
Кертис
25
Кертис
7
МакГинн
20
Шенклэнд
10
Адамс
10
Адамс
20
Шенклэнд
16
Дуглас Сантос
6
Сандро
6
Сандро
16
Дуглас Сантос
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
9
Кунья
10
Неймар
10
Неймар
9
Кунья
20
Пакета
22
Мартинелли
22
Мартинелли
20
Пакета
26
Витор
19
Эндрик
19
Эндрик
26
Витор
Остались в запасе
Шотландия
Бразилия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Доминик Хайам
ЦЗ
8
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шотландия - Бразилия
1
2
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
500
605
Сейвы
5
5
Точность передач %
90
93
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.04
4.33
xGP (предотвращенные голы)
1.23
1.23
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
Хард Рок
Посещаемость:
64478
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