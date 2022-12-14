Франция - Марокко

Если бы забил, это был бы один из лучших голов ЧМ.
Вот это номер мог получиться, отскочили французы перед походом в раздевалку.
Красивый гол мог у Марокко получиться.
Берберы молодцы, конкурентный футбол, не дают французам булки расслабить. Причем играют смело, даже нагло, и технично.
Из 24 человек в сборной франции 12 темнокожих игроков. Марокко играет с франко-африкнской сборной.
Не желательно лягушек в финале, но они сильнее, и с этим не поспоришь
Да Марокканцы физически не успевают. Но матч длится 90 минут + добавленное. Будем надеяться на лучшее.
Думаю во втором тайме, все решится в пользу лягушатников
Тактика марроканцев "дотерпеть до пенальти" уже не пройдет.
Там больше пенальти, чем желтая марокканцу...
Какой пенальти, ты о чем? Француз сыграл в мяч, а марокканец в ногу. Желтая пожалуй лишняя, грубости не было, просто не успел, но фол марокканский.
Что-то Мбаппе пока не видно (( Гризманн пашет, Жиру пашет, Эрнандес чудо гол забил, а у Килиана ни-че-го.
Вот теперь будет любопытно посмотреть, марокканцам придется атаковать.
Судейка должен быть на стороне африканцев)