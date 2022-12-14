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Судьи
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
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Франция - Марокко

14.12.2022, Среда, 22:00 мск Аль Хор, стадион Аль Бейт Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1/2 финала Франция - Марокко
П1
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Х
3.8
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6.7
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    Рейтинг: +645

    MichelWB 5 минут назад

    Если бы забил, это был бы один из лучших голов ЧМ.

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    Рейтинг: +428

    BoaSnake 7 минут назад

    Вот это номер мог получиться, отскочили французы перед походом в раздевалку.

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    Рейтинг: +439

    Таврида > BoaSnake 6 минут назад

    Красивый гол мог у Марокко получиться.

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    Рейтинг: +428

    BoaSnake 12 минут назад

    Берберы молодцы, конкурентный футбол, не дают французам булки расслабить. Причем играют смело, даже нагло, и технично.

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    Рейтинг: +645

    MichelWB 12 минут назад

    Из 24 человек в сборной франции 12 темнокожих игроков. Марокко играет с франко-африкнской сборной.

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    Рейтинг: +778

    Suvorov51 13 минут назад

    Не желательно лягушек в финале, но они сильнее, и с этим не поспоришь

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    Рейтинг: +645

    MichelWB > Suvorov51 11 минут назад

    Да Марокканцы физически не успевают. Но матч длится 90 минут + добавленное. Будем надеяться на лучшее.

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    Рейтинг: +778

    Suvorov51 > MichelWB 4 минуты назад

    Думаю во втором тайме, все решится в пользу лягушатников

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    Рейтинг: +439

    Таврида 23 минуты назад

    Тактика марроканцев "дотерпеть до пенальти" уже не пройдет.

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    Рейтинг: +5701

    ySS 24 минуты назад

    Там больше пенальти, чем желтая марокканцу...

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    Рейтинг: +428

    BoaSnake > ySS 17 минут назад

    Какой пенальти, ты о чем? Француз сыграл в мяч, а марокканец в ногу. Желтая пожалуй лишняя, грубости не было, просто не успел, но фол марокканский.

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    Рейтинг: +428

    BoaSnake 31 минуту назад

    Что-то Мбаппе пока не видно (( Гризманн пашет, Жиру пашет, Эрнандес чудо гол забил, а у Килиана ни-че-го.

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    Рейтинг: +428

    BoaSnake 45 минут назад

    Вот теперь будет любопытно посмотреть, марокканцам придется атаковать.

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    Рейтинг: +5701

    ySS 1 час назад

    Судейка должен быть на стороне африканцев)

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