ЧМ-2026. Марокко с минимальным счетом обыграл Шотландию (1:0)

Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на «Жилетт Стэдиум» в Фоксборо и закончилась победой африканской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте игры забил Исмаэль Сайбари.
Марокканцы набрали четыре очка и возглавили группу С. Шотландцы занимают вторую строчку с тремя очками.
Чемпионат мира. Группа C. 2 тур
Шотландия - Марокко - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - И. Сайбари, 2.
Источник: «Бомбардир»