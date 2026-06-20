ЧМ-2026. Марокко с минимальным счетом обыграл Шотландию (1:0)

Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на «Жилетт Стэдиум» в Фоксборо и закончилась победой африканской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте игры забил Исмаэль Сайбари.

Марокканцы набрали четыре очка и возглавили группу С. Шотландцы занимают вторую строчку с тремя очками.