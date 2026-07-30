Анчелотти похвалил игрока «Зенита»: «У него большое будущее в сборной Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил уровень Луиса Энрике. 25-летний нападающий «Зенита» провел на прошедшем чемпионате мира один матч.

«Да, это молодой футболист, у которого большое будущее в сборной. Но он очень специфический игрок.

В тот момент, когда Рафинья получил травму и мне пришлось выбирать между Луисом Энрике и Раяном, я поставил Раяна. Он очень хорошо проявил себя в матчах против Гаити, Шотландии и Японии. Поэтому у Луиса Энрике было меньше возможностей получить игровое время», – приводит слова Энрике Ge.globo.