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Адиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин

Сегодня, 20:02
1

Филипп Соколинский стал новым главным тренером «МЛ Витебск».

Ранее российский специалист входил в тренерский штаб Магомеда Адиева в качестве ассистента. 16 июня оба были отстранены от работы с командой.

  • После 11 туров чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» занимает второе место в высшей лиге, отставая от минского «Динамо» на два очка. Клуб считается действующим чемпионом страны.
  • Адиев возглавил команду в апреле. Под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей, одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
  • Впереди у «МЛ Витебск» дебют в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Адиев Магомед Соколинский Филипп
Комментарии (1)
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рылы
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"Клуб считается действующим чемпионом страны" это, блин, как? может, "является"?
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