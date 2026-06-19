Адиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин

Филипп Соколинский стал новым главным тренером «МЛ Витебск».
Ранее российский специалист входил в тренерский штаб Магомеда Адиева в качестве ассистента. 16 июня оба были отстранены от работы с командой.
- После 11 туров чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» занимает второе место в высшей лиге, отставая от минского «Динамо» на два очка. Клуб считается действующим чемпионом страны.
- Адиев возглавил команду в апреле. Под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей, одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
- Впереди у «МЛ Витебск» дебют в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал «МЛ Витебск»