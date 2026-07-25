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Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера

Сегодня, 15:40
1

Уже бывший главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев обратился в дисциплинарные органы ФИФА по поводу своего увольнения.

«Трибунал ФИФА принял к рассмотрению заявление тренера Магомеда Адиева в отношении ФК «МЛ Витебск» и предоставил клубу срок для предоставления своего ответа», – написали юристы, представляющие интересы Адиева.

  • Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
  • За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • Витебляне выступают в квалификации Лиги конференций.

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Источник: телеграм-канал «Алетейи»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Адиев Магомед
Комментарии (1)
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Бумбраш
1784986797
Я ненароком подумал что сырожа сельдерей жалуется,что латиносов болтами завалили)
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