Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера

Уже бывший главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев обратился в дисциплинарные органы ФИФА по поводу своего увольнения.
«Трибунал ФИФА принял к рассмотрению заявление тренера Магомеда Адиева в отношении ФК «МЛ Витебск» и предоставил клубу срок для предоставления своего ответа», – написали юристы, представляющие интересы Адиева.
- Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
- За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Витебляне выступают в квалификации Лиги конференций.
Источник: телеграм-канал «Алетейи»