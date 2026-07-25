Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера

Уже бывший главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев обратился в дисциплинарные органы ФИФА по поводу своего увольнения.

«Трибунал ФИФА принял к рассмотрению заявление тренера Магомеда Адиева в отношении ФК «МЛ Витебск» и предоставил клубу срок для предоставления своего ответа», – написали юристы, представляющие интересы Адиева.