Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе

Действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск» заинтересован в подписании российского нападающего Артема Дзюбы.

Белорусский клуб готов заключить контракт с 37-летним форвардом, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из тольяттинского «Акрона».

Однако сам Дзюба в первую очередь рассчитывает на продолжение карьеры в РПЛ