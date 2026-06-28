Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе

Действующий чемпион Беларуси «МЛ Витебск» заинтересован в подписании российского нападающего Артема Дзюбы.
Белорусский клуб готов заключить контракт с 37-летним форвардом, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из тольяттинского «Акрона».
Однако сам Дзюба в первую очередь рассчитывает на продолжение карьеры в РПЛ
- В новом сезоне «МЛ Витебск» примет участие в отборочном раунде Лиги чемпионов.
- Артем – воспитанник «Спартака».
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
Источник: Metaratings