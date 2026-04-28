Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский нашел в себе мужество попрощаться с коллективом.

«Шпилевский встретился с футболистами «Пари НН» на базе команды.

Алексей Николаевич, его тренерский штаб, попрощались с командой, сотрудниками базы. Получилось максимально эмоционально...

Шпилевский тепло попрощался с командой, произнес искреннюю и ободряющую речь.

Тренер пожелал команде с максимально отдачей провести три оставшихся в рамках чемпионата матча и, главное, сохранить прописку в РПЛ.

Помнить о городе, болельщиках – биться за себя и за клуб.

Тренерский штаб выложился по максимуму, сделал все, что мог, исходя из условий. Теперь – дело за командой!

Максимальный настрой от Шпилевского перед решающей фазой сезона!» – написал пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский.