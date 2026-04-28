  • Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»

Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»

28 апреля, 18:22
Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский нашел в себе мужество попрощаться с коллективом.

«Шпилевский встретился с футболистами «Пари НН» на базе команды.

Алексей Николаевич, его тренерский штаб, попрощались с командой, сотрудниками базы. Получилось максимально эмоционально...

Шпилевский тепло попрощался с командой, произнес искреннюю и ободряющую речь.

Тренер пожелал команде с максимально отдачей провести три оставшихся в рамках чемпионата матча и, главное, сохранить прописку в РПЛ.

Помнить о городе, болельщиках – биться за себя и за клуб.

Тренерский штаб выложился по максимуму, сделал все, что мог, исходя из условий. Теперь – дело за командой!

Максимальный настрой от Шпилевского перед решающей фазой сезона!» – написал пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский.

  • Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета 2025 года.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
  • Специалист получит за разрыв контракта 20 миллионов рублей.

Источник: телеграм-канал Артема Лисовского
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Интерес
1777390810
Организовал "отвальную",после которой команда уже не оправится.Впрочем, она и так идёт ко дну.
Garrincha58
1777391896
опять стадион ЧМ будет функционировать в ФНЛе
