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Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»

20 мая, 15:40
8

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи об уходе из грозненского клуба.

«Я главный тренер «Ахмата». Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб. Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ.

На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с «Ахматом». Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству», – сказал Черчесов.

  • Черчесов возглавляет «Ахмат» с августа 2025 года.
  • Грозненский клуб под его руководством занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Император Бомжей
1779281061
Все четко сказал, вопросов нет!
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Fju-2
1779281137
Забыли что ли, что полевой командир просто так не уходит?)
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Semenycch
1779281651
Отличный тренер, достойный человек!
Ответить
Snek
1779282697
Полевой командир туда-сюда, всё понятно.
Ответить
АК 68
1779282805
Не ведёт переговоры? Да просто желающих нет-успехов нет, поэтому и интереса нет.
Ответить
АЛЕКС 58
1779283228
Из Ахмата сами не уходят
Ответить
Бумбраш
1779290598
В отпуск в бразилбург смотаться полевой командир,там ему семеныч очко лизнет и обратно в окопы
Ответить
rash1959
1779291598
Кто то поверит пастуху?
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