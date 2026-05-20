Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи об уходе из грозненского клуба.

«Я главный тренер «Ахмата». Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб. Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ.

На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с «Ахматом». Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству», – сказал Черчесов.