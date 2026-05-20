Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом минувшего сезон в РПЛ.
– Кто лучший игрок чемпионата этого сезона?
– Кордоба. Он тащил «Краснодар», забил больше всех мячей, показывал фантастический футбол. Но, к сожалению, для «Краснодара» не он выходил один на один [в матче 29‑го тура РПЛ против «Динамо» (1:2) нападающий «быков» Хуан Боселли не реализовал выход один на один].
– А Эдуард Сперцян?
– Второе место.
- 33-летний Кордоба провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 17 мячей и сделал 6 ассистов. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
- 25-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в 30 играх чемпионата России отметился 13 голами и 17 ассистами.
- «Быки» заняли 2-е место с 66 очками, отстав от «Зенита» на 2 балла.
Источник: «Матч ТВ»