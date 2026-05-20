Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом минувшего сезон в РПЛ.

– Кто лучший игрок чемпионата этого сезона?

– Кордоба. Он тащил «Краснодар», забил больше всех мячей, показывал фантастический футбол. Но, к сожалению, для «Краснодара» не он выходил один на один [в матче 29‑го тура РПЛ против «Динамо» (1:2) нападающий «быков» Хуан Боселли не реализовал выход один на один].

– А Эдуард Сперцян?

– Второе место.