  «Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

Сегодня, 17:57
2

«Шанхай Шэньхуа» дома сыграл вничью с «Ухань Три Таунс» в матче 13-го тура чемпионата Китая со счетом 2:2.

Подопечные Леонида Слуцкого упустили команду в игре против команды с предпоследнего места, ведя в счете 2:0.

В предыдущих четырех матчах «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Чэнду Жунчэн» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2). До этого команда одержала пять побед подряд.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и занимает 8-е место в Суперлиге.

Лидиирует в турнире «Чэнду Жунчэн», который в 13-м туре потерпел первое поражение в чемпионате. Команда дома проиграла «Шанхай Порт» (0:1).

Российский защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин провел полный матч и получил предупреждение на 61-й минуте. Для него это второе поражение в составе китайского клуба после проигранной встречи с таиландским «Бурирам Юнайтед» в азиатской Лиге чемпионов в феврале.

«Чэнду Жунчэн» идет на 1-м месте с 34 очками. У занимающего 2-е место «Чунцин Тунлянлун» на счету 21 балл.

Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования. Среди них «Шанхай Шэньхуа», с которого было снято 10 очков.

Китай. Суперлига. 13 тур
Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс - 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 - X. Haoyang , 7; 2:0 - Р. Ратао, 37; 2:1 - Г. Сауэр, 44; 2:2 - Й. Кадис, 74.
Таблица турнира Календарь турнира

Китай. Суперлига. 13 тур
Чэнду Жунчэн - Шанхай Порт - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - L. Xinxiang , 70.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Известная певица наехала на Слуцкого 13
«Шэньхуа» Слуцкого не выиграл четвертый матч подряд
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков 2
Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Ухань Три Таунс Шанхай Шэньхуа Шанхай Порт Чэнду Жунчэн
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1779290217
Сколько лионита попросят из китаю
Ответить
bashnat013
1779290299
Еще бы чемпионат начали бы с -50 очков !команда наигрывает что то новое поэтому такие результаты!
Ответить
