«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

«Шанхай Шэньхуа» дома сыграл вничью с «Ухань Три Таунс» в матче 13-го тура чемпионата Китая со счетом 2:2.

Подопечные Леонида Слуцкого упустили команду в игре против команды с предпоследнего места, ведя в счете 2:0.

В предыдущих четырех матчах «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Чэнду Жунчэн» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2). До этого команда одержала пять побед подряд.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и занимает 8-е место в Суперлиге.

Лидиирует в турнире «Чэнду Жунчэн», который в 13-м туре потерпел первое поражение в чемпионате. Команда дома проиграла «Шанхай Порт» (0:1).

Российский защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин провел полный матч и получил предупреждение на 61-й минуте. Для него это второе поражение в составе китайского клуба после проигранной встречи с таиландским «Бурирам Юнайтед» в азиатской Лиге чемпионов в феврале.

«Чэнду Жунчэн» идет на 1-м месте с 34 очками. У занимающего 2-е место «Чунцин Тунлянлун» на счету 21 балл.

Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования. Среди них «Шанхай Шэньхуа», с которого было снято 10 очков.