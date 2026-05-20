Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ

Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»

Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола

Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ

Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»

Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола

«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае