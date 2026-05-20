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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс
Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс: обзор матча 20 мая 2026
Шанхай Шэньхуа
20.05.2026, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Ухань Три Таунс
7'
X. Haoyang
37'
Р. Ратао
44'
Г. Сауэр
74'
Й. Кадис
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс
Завершен
90'
+7'
82'
Желтая карточка
Адриано
82'
Замена
Shenyuan Li
️️️️➡️️
Tian Ming
Замена
Liu Chengyu
️️️️➡️️
Wu Qipeng
80'
79'
Желтая карточка
Wei Long
74'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Liao Chengjian
74'
ГОЛ! 2:2!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Wei Long
Замена
Хайцзянь Ван
️️️️➡️️
Пенгфей Си
71'
63'
Замена
Jinbao Zhong
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
63'
Замена
Zhechao Chen
️️️️➡️️
Kang Wang
Желтая карточка
Рафаэль Ратао
57'
51'
Желтая карточка
Kang Wang
Желтая карточка
Тианий Гао
45'
+2
45'
+7'
44'
ГОЛ! 2:1!
Густаво Сауэр
Пас отдал
Йхондер Кадис
38'
Желтая карточка
Йхондер Кадис
ГОЛ! 2:0!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Тианий Гао
37'
ГОЛ! 1:0!
Xu Haoyang
Пас отдал
Чэньцзе Чжу
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
30
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
20
Адриано
ОП
12
Liao Chengjian
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
7
Густаво Сауэр
(К)
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Шанхай Шэньхуа
31
Hanyi Wang
ВР
24
Zhen Ma
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
8
Li Ke
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
6
Wei Long
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
16
Min
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
3-3-1-2
1
5
Чжу
38
21
27
Чан
17
Гао
3
15
Ву
9
Ратао
30
Си
4-1-3-1-1
22
37
13
3
23
20
Адриано
12
21
8
7
Сауэр
29
Кадис
30
Си
33
Ван
33
Ван
30
Си
38
18
18
38
23
5
5
23
37
15
15
37
12
6
6
12
21
30
30
21
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Ухань Три Таунс
31
Hanyi Wang
ВР
24
Zhen Ma
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
8
Li Ke
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
16
Min
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Остались в запасе
31
Hanyi Wang
ВР
24
Zhen Ma
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
8
Li Ke
ЦП
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
16
Min
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Бенхамин Мора
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Ухань Три Таунс
2
4
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
16
Офсайды
4
1
Количество передач
363
476
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.45
Информация о матче
Главный судья:
Yangfan Zhang, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
28857
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