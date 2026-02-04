Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов

Защитник Егор Сорокин перейдет в «Чэнду Жунчэн».

В среду россиянин прилетел в расположение клуба, где его представили команде. Завтра по плану медосмотр и подписание контракта на 2 года.

Ранее Сорокин, еще будучи игроком «Кайрата», подписал предварительный контракт с другим китайским клубом «Ухань Три Таунс». Однако за два дня до матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» в декабре клуб из КНР сообщил игроку, что отказывается от договоренностей. Дело могло закончиться судом, но защитник нашел другую команду в Суперлиге и переходит туда.

Также россиянин был близок к переходу в «Торино», имелись варианты в Корее, США и Турции.

Ранее у Сорокина истек срок контракта с «Кайратом», за который он сыграл в этом сезоне 16 матчей в Лиге чемпионов, включая 8 игр в квалификации.