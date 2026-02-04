Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов

Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов

Сегодня, 12:59
3

Защитник Егор Сорокин перейдет в «Чэнду Жунчэн».

В среду россиянин прилетел в расположение клуба, где его представили команде. Завтра по плану медосмотр и подписание контракта на 2 года.

Ранее Сорокин, еще будучи игроком «Кайрата», подписал предварительный контракт с другим китайским клубом «Ухань Три Таунс». Однако за два дня до матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» в декабре клуб из КНР сообщил игроку, что отказывается от договоренностей. Дело могло закончиться судом, но защитник нашел другую команду в Суперлиге и переходит туда.

Также россиянин был близок к переходу в «Торино», имелись варианты в Корее, США и Турции.

Ранее у Сорокина истек срок контракта с «Кайратом», за который он сыграл в этом сезоне 16 матчей в Лиге чемпионов, включая 8 игр в квалификации.

  • 30-летний Сорокин выступал за казахстанский клуб с июля 2024 года и за это время провел за клуб 54 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Сорокин провел 1 матч за сборную России.
  • «Чэнду Жунчэн» в прошлом году занял в чемпионате Китая 3-е место.

Еще по теме:
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
«Кайрат» объявил об уходе двух экс-футболистов РПЛ
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Китай. Суперлига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Чэнду Жунчэн Ухань Три Таунс Сорокин Егор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1770200158
По заголовкам бомбардир тупее не куда .
Ответить
bset
1770200492
Игрок из Лиги Чемпионов))) Монако Головина, ПСЖ Сафонова и Лига Чемпионов Сорокина))
Ответить
Skull_Boy
1770205962
Ой звЯзду выгнали
Ответить
Главные новости
Радимов ответил Лещуку
20:29
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
20:08
3
Пономарев оскорбил Роналду
19:51
5
Орлов отреагировал на слова президента ФИФА о допуске России
19:19
2
«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»
18:49
7
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
18:43
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Все новости
Все новости
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
12:59
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
11:27
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
9
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
23
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
2025.11.22 12:30
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
2025.10.08 21:21
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
2025.09.26 15:03
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на родине ковида
2025.08.31 17:06
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
2025.08.23 16:47
Слуцкий объяснил отъезд из России
2025.08.19 19:53
1
Слуцкий: «У меня есть точка отчисления»
2025.08.19 00:48
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
2025.08.09 16:46
4
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2025.08.02 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2025.08.02 15:04
1
«Шэньхуа» Слуцкого выиграл 4-й матч подряд в чемпионате Китая
2025.07.27 17:33
2
Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»
2025.07.25 19:18
7
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел в 1/4 финала Кубка Китая
2025.07.23 17:12
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
2025.07.19 16:38
3
Мостовой отреагировал на продление контракта Слуцкого с «Шэньхуа»: «Человек случайно попал в футбол»
2025.07.18 08:55
7
Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Шэньхуа» Слуцкого
2025.07.17 10:49
Семин: «Не исключаю, что Слуцкий возглавит сборную Китая»
2025.07.16 21:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 