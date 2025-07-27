«Шэньхуа» Слуцкого выиграл 4-й матч подряд в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэнань» со счетом 3:2 в матче 18-го тура китайской Суперлиги. Для команды, которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, это 4-я победа подряд в чемпионате страны.

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая с 44 очками. У ближайших преследователей «Шанхай Порт» и «Бэйцзин Гоань» по 38 баллов.

Китай. Суперлига. 18-й тур

Шанхайн Шэньхуа (Шанхай) – Хэнань (Чжэнчжоу) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Шэнлун Цзян, 17; 1:1 – Бруно Назарио, 45+2 (с пенальти); 2:1 – Карлос Тейшейра, 45+7; 3:1 – Асуэ, 57; 3:2 – Ачимпонг, 76.

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