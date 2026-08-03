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Заявление «Шанхай Шэньхуа» об отставке Слуцкого

Сегодня, 14:19
3

«Шанхай Шэньхуа» официально подтвердил уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

«Достижения Слуцкого за последние три года говорят сами за себя, а благодаря своему профессионализму и преданности делу он добился уважения и признания всех сотрудников клуба.

«Шанхай Шэньхуа» выражает искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад в развитие клуба и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем», – говорится в заявлении китайского клуба, опубликованного в соцсетях.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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FROLL007
1785759285
Пора возвращаться Качалкину в конюшню поднимать коней с колен. А то опустились до уровня лузеров свинарни. Гыгыгы
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Evgenijgerasimov607@gmail
1785761281
У Дзюпы нет команды,зато теперь есть тренер
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Lilipyt
1785762013
Походу шоу с Дзюбой и Слуцким вновь появится в ютубе
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