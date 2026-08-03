Заявление «Шанхай Шэньхуа» об отставке Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» официально подтвердил уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера.
«Достижения Слуцкого за последние три года говорят сами за себя, а благодаря своему профессионализму и преданности делу он добился уважения и признания всех сотрудников клуба.
«Шанхай Шэньхуа» выражает искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад в развитие клуба и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем», – говорится в заявлении китайского клуба, опубликованного в соцсетях.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: «Бомбардир»