Заявление «Шанхай Шэньхуа» об отставке Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» официально подтвердил уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

«Достижения Слуцкого за последние три года говорят сами за себя, а благодаря своему профессионализму и преданности делу он добился уважения и признания всех сотрудников клуба.

«Шанхай Шэньхуа» выражает искреннюю благодарность Леониду Слуцкому за его выдающийся вклад в развитие клуба и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем», – говорится в заявлении китайского клуба, опубликованного в соцсетях.