Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев посоветовал своему одноклубнику Алексею Батракову оставаться самим собой.

– Лeша Батраков – самый талантливый игрок, с которым ты играл?

– Я про него уже столько хороших вещей сказал… Уже зазнаться может (смеeтся). Один из самых талантливых, конечно.

– Какой бы ты ему совет дал, если бы он у тебя спросил, как не профукать карьеру?

– Оставаться самим собой.