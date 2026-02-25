Бакаев дал совет Батракову, как не профукать карьеру

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев посоветовал своему одноклубнику Алексею Батракову оставаться самим собой.
– Лeша Батраков – самый талантливый игрок, с которым ты играл?
– Я про него уже столько хороших вещей сказал… Уже зазнаться может (смеeтся). Один из самых талантливых, конечно.
– Какой бы ты ему совет дал, если бы он у тебя спросил, как не профукать карьеру?
– Оставаться самим собой.
- В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»