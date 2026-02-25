В «Локомотиве» сказали, мог ли Пиняев уйти в ЦСКА

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о летних подписаниях форварда Николая Комличенко и вингеров Александра Руденко и Зелимхана Бакаева.

Также он отметил, что вингер Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА.

– Летом вы подписали Николая Комличенко. Как удалось провести трансфер в условиях, когда его очень хотели другие клубы?

– Руководство, спортивный департамент и главный тренер хорошо сработали. Может, нам повезло. Точно знаю, что «Спартак» сильно им интересовался. «Краснодар» также вел переговоры по Комличенко. Коля – очень порядочный парень, знаю его давно, у нас хорошие отношения. На этапе переговоров он дал нам слово и сдержал его.

– Как происходили сделки по Бакаеву и Руденко?

– Они перешли к нам на правах свободных агентов. Команда строится под тактику и философию тренера. И Бакаев с Руденко нам подходили. Обсуждали их кандидатуры [с тренерским штабом], разговаривали и пришли к выводу: оба нас усилят, заиграют. Я же не могу взять футболистов, которые не нужны тренеру.

Большим плюсом было то, что это бесплатные трансферы. В текущих реалиях мы экономим. Да, мы заплатили подъемные, но это никакое не покрытие долгов [по зарплате в «Химках»].

– Летом ЦСКА приходил за Сергеем Пиняевым. Этот трансфер мог состояться?

– Мы получили оффер на очень хорошую сумму. Это было первое официальное предложение по Пиняеву. Но Сергей сказал, что хочет играть в «Локомотиве».