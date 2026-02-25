Червиченко – о Кахигао и Карседо: «Пока принюхиваются, чтобы потом ударить по деньгам «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил действия московского клуба на трансферном рынке этой зимой.

К красно-белым зимой перешел только 22-летний полузащитник Владислав Саусь из «Балтики». Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

«Понятия не имею. Трансферные движения «Спартака» не поддаются никакому анализу. Мне кажется, что это просто забава для них.

Дали время поработать новому тренеру со старыми игроками? Мне кажется, дуэт Кахигао и Карседо преследует немного другие цели. Видимо, их просто сразу не стали подпускать к сладкому пирогу. Они пока принюхиваются, чтобы потом как следует ударить по деньгам «Спартака», – сказал Червиченко.