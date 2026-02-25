Рязанцев сказал, входит ли «Спартак» в число топ-клубов

Экс-хавбека «Зенита» и «Рубина» Александр Рязанцев ответил на вопрос, является ли «Спартак» топ-клубом.
«За «Спартак» болеет очень много людей по всей России. Перед каждым сезоном от клуба ждут большего. Если исходить из этого, ажиотаж вокруг клуба всегда огромный. На любую игру красно-белых приходят посмотреть болельщики.
Самая большая посещаемость – у «Спартака», когда команда приезжает в регионы. Понятно, что за последние 20 лет у спартаковцев одно чемпионство в РПЛ и один Кубок России. Это говорит о том, что у нас очень конкурентоспособный чемпионат, но «Спартак» не отстает от «Зенита» в плане финансов.
В медиа «Спартак» – топ-клуб, а по результатам – нет», – сказал Рязанцев.
- С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место с 29 очками после 18 туров.
Источник: «РБ Спорт»