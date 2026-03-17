Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил, что федеральный телеканал будет транслировать обе товарищеских встречи сборной России в марте.

Команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа и Мали.

Матчи состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Мали занимает 54‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 131-е.

«Первые матчи сборной России в новом году покажет «Матч ТВ» и это стало уже доброй традицией. К сожалению, 2025-й год завершили на минорной ноте, уступив чилийцам. Уверен, сборная сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, которых соберется большое количество в Краснодаре, Санкт-Петербурге и перед экранами телевизоров.

В расширенном списке Валерия Карпина много новых лиц, которые ярко проявляют себя в чемпионате России. Есть и совсем молодые ребята вроде Кирилла Данилова.

Отдельно хочется отметить возвращение в список Арсена Захаряна, которого мы не видели в футболке национальной команды уже два года, и Константина Тюкавина, который пропустил весь прошлый год из-за травмы.

Конечно, мы не только покажем сами игры, но и запланировали большую студийную работу на стадионах в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Поэтому ждем всех на наших больших эфирах!» – сказал Тащин.