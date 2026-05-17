57-летний Карпин объяснил, почему перестал играть в футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил, почему больше не выходит на поле.

«Честно, уже не хочется выходить на поле. Поначалу – да, хотелось. Сейчас, естественно, уже возраст не тот.

В последний раз выходил года два-три назад – потом все болит, еле ходишь, с трудом встаешь с кровати. Но иногда какой-то элемент футболисту хочется показать. Это остается желанием, возможности особо нет.

Если ветераны «Спартака» будут играть с ветеранами «Алании», выйду ли я на поле? Нет, я уже старенький совсем», – сказал Карпин.