«Балтика» заплатит 50 миллионов рублей за вылетевшего из РПЛ защитника

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев близок к переходу в «Балтику».

Сумма трансфера составит 50 миллионов рублей. Из них 40 миллионов – фиксированная цена, еще 10 миллионов нижегородский клуб получит после того, как Шнапцев проведет 15 матчей за калининградцев. Также договоренность включает процент с последующей перепродажи футболиста.