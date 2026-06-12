«Балтика» заплатит 50 миллионов рублей за вылетевшего из РПЛ защитника

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев близок к переходу в «Балтику».
Сумма трансфера составит 50 миллионов рублей. Из них 40 миллионов – фиксированная цена, еще 10 миллионов нижегородский клуб получит после того, как Шнапцев проведет 15 матчей за калининградцев. Также договоренность включает процент с последующей перепродажи футболиста.
- «Балтика» усилится тремя новыми игроками. Помимо Шнапцева, команду пополнят колумбийский центральный защитник «Букараманги» Хосе Гарсия и марокканский правый защитник «Оренбурга» Фахд Муфи.
- Шнапцев выступает за «Пари НН» с 2023 года.
- 22-летний россиянин провел за нижегородцев 55 матчей и сделал 6 результативных передач.
Источник: Legalbet