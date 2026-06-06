Впечатления Карпина от дебюта игрока «Манчестер Юнайтед» за Россию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют Амира Ибрагимова за команду.
Игрок вышел на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
- Весь второй тайм Россия провела в большинстве.
- Следующий соперник – Тринидад и Тобаго (9 июня).
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
– Как бы оценили Ибрагимова?
– В некоторых эпизодах Ибрагимов действовал уверенно. В каких‑то недостаточно уверенно. Нормально.
– Вы выпустили его на позицию правой «восьмерки». Почему выбрали именно это место для него на поле?
– Это его позиция, он там играет. Как сыграл? Нормально. Во втором тайме – как все, ну, окей, не более.
Источник: «Матч ТВ»