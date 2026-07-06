Обладатель двух еврокубков возглавил клуб АПЛ

«Ноттингем Форест» назначил Оливера Глазнера на пост главного тренера команды.

«Один из самых уважаемых и прогрессивных тренеров Европы, Глазнер присоединяется к «Форест» с выдающейся репутацией в деле развития игроков, создания амбициозных атакующих команд и достижения успеха на самом высоком уровне.

Его лидерские качества, тактическое мастерство и менталитет победителя делают его идеальным человеком, чтобы повести за собой клуб в следующую главу его истории.

Глазнер приходит в «Форест», став лишь третьим главным тренером, выигравшим как Лигу Европы, так и Лигу конференций. Его европейские успехи вместе с трофеями в Англии отмечают его послужной список по созданию команд-победителей», – говорится в сообщении клуба.