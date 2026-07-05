Холанд купил ковбойскую шляпу со своими инициалами

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд побывал в ковбойском магазине в Техасе.

Там футболист «Манчестер Сити» купил кастомную ковбойскую шляпу с инициалами «EH 9».

Также Холанд обзавелся новыми футболками с надписями «Поцелуйте мой Даллас» и «Не связывайтесь с Техасом».

Сегодня в 23:00 мск Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Холанд на этом чемпионате мира забил 5 голов в 3 матчах.

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