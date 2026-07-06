⚡ ЧМ-2026. Бразилия вылетела от Норвегии (1:2), пропустив дважды от Холанда

Норвегия обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси и закончилась победой европейской сборной со счетом 2:1.
Дубль сделал Эрлинг Холанд.
Неймар забил единственный гол бразильцев. Он отличился на 90+10-й минуте с пенальти.
Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. Она сыграет там с победителем пары Мексика – Англия.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Бразилия - Норвегия - 1:2 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 79; 0:2 - Э. Холанд, 90; 1:2 - Неймар, 90+10 (с пенальти).
Незабитые пенальти: Б. Гимарайнс, 14 - нет.
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Источник: «Бомбардир»