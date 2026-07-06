⚡ ЧМ-2026. Бразилия вылетела от Норвегии (1:2), пропустив дважды от Холанда

Норвегия обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси и закончилась победой европейской сборной со счетом 2:1.

Дубль сделал Эрлинг Холанд.

Неймар забил единственный гол бразильцев. Он отличился на 90+10-й минуте с пенальти.

Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. Она сыграет там с победителем пары Мексика – Англия.

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