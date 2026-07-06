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  • ⚡ ЧМ-2026. Бразилия вылетела от Норвегии (1:2), пропустив дважды от Холанда

⚡ ЧМ-2026. Бразилия вылетела от Норвегии (1:2), пропустив дважды от Холанда

Сегодня, 01:04
59

Норвегия обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси и закончилась победой европейской сборной со счетом 2:1.

Дубль сделал Эрлинг Холанд.

Неймар забил единственный гол бразильцев. Он отличился на 90+10-й минуте с пенальти.

Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. Она сыграет там с победителем пары Мексика – Англия.

Чемпионат мира. 1/8 финала
Бразилия - Норвегия - 1:2 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 79; 0:2 - Э. Холанд, 90; 1:2 - Неймар, 90+10 (с пенальти).
Незабитые пенальти: Б. Гимарайнс, 14 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Норвегия Бразилия Холанд Эрлинг
Комментарии (59)
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Антрацитовый волхв
1783289166
А сколько говорили, что она фаворит, всех выиграет и т.д. А вообще, похоже, что они так никогда и не победят Норвегию.
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Strige
1783289193
Вот что значит игроки ЗПРФ в команде ))))
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Интерес
1783289204
Позор "Зениту"-"базовому клубу сборной Бразилии"!!! Всего лишь 37 процентов времени владения мячом!Ну, "мудесники куча"...
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Красногорск_Фан
1783289273
Холанд уже легенда и одна из главных звезд этого ЧМ. А Бразильские разгильдяи едут домой. С каждым матчем Холланд все больше напоминает чужого из хищника )))
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волчарик
1783289344
От Бразилии остались только название и былые заслуги.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783289780
После ЧМ,бразилы подешевеют,будет рай для Зинаиды...
Ответить
САДЫЧОК
1783289849
Вы чё прикалываетесь? Какой нахрен Месси?! Я давно говорю сейчас Лучшие Холланд, Мбаппе, Олисе!
Ответить
Император 1
1783290048
Поздравляю Норвегию, не сомневался в её победе, нытики вылетели! Где эти, которые говорили Бразилия выиграет ЧМ)
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boris63
1783296392
Молодчик Холанд, опустил бразилов!
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Бумбраш
1783304987
А где же легендарный нап Луиса-Энрика был?
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