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  • Агент Хусанова: «Крутились люди, внушавшие ему: «Два года поиграешь за «Сочи»

Агент Хусанова: «Крутились люди, внушавшие ему: «Два года поиграешь за «Сочи»

Сегодня, 12:27
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Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова рассказал о переходе игрока в «Ланс» в 2023 году.

– Мы с Кодыром летели эконом-классом рейсом Ташкент – Стамбул, чтобы потом пересесть на самолет во Францию, где ему предстояло играть за «Ланс». Я спросил: «Ты чувствуешь, что летишь в топ-5?» Он ответил: «Честно, думал, меня продадут в Россию». – «Но видишь, все случилось так, как ты хотел».

А он при нашем первом разговоре на мой вопрос, куда хочет, ответил: «В Европу». Из России к нему был предметный интерес, предлагали большие деньги. Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за «Сочи», потом поедешь куда хочешь». Но вы же понимаете, чем обычно это заканчивается.

– А как «Ланс» Хусанова разглядел?

– Скаут клуба прилетел в мае 2023 года на молодежный чемпионат мира – смотреть центрального защитника сборной Аргентины. А первый матч у нее был с нами, и понравился ему Кодыр. Он позвонил шеф-скауту «Ланса» и попросил: «Оставьте меня на вторую игру Узбекистана, потому что мне там понравился мальчик».

Посмотрел вторую игру, сделал отчет-нарезку по итогам двух матчей, отправил главному тренеру «Ланса». Того увиденное впечатлило, и он сказал: «Найдите мне его».

  • В июле 2023 года Хусанов перешел в «Ланс» из беларуского «Энергетика-БГУ».
  • В январе 2025-го французский клуб продал узбекистанца в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро без учета бонусов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Сочи Ланс Хусанов Абдукодир
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