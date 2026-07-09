Агент Хусанова: «Крутились люди, внушавшие ему: «Два года поиграешь за «Сочи»

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова рассказал о переходе игрока в «Ланс» в 2023 году.

– Мы с Кодыром летели эконом-классом рейсом Ташкент – Стамбул, чтобы потом пересесть на самолет во Францию, где ему предстояло играть за «Ланс». Я спросил: «Ты чувствуешь, что летишь в топ-5?» Он ответил: «Честно, думал, меня продадут в Россию». – «Но видишь, все случилось так, как ты хотел».

А он при нашем первом разговоре на мой вопрос, куда хочет, ответил: «В Европу». Из России к нему был предметный интерес, предлагали большие деньги. Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за «Сочи», потом поедешь куда хочешь». Но вы же понимаете, чем обычно это заканчивается.

– А как «Ланс» Хусанова разглядел?

– Скаут клуба прилетел в мае 2023 года на молодежный чемпионат мира – смотреть центрального защитника сборной Аргентины. А первый матч у нее был с нами, и понравился ему Кодыр. Он позвонил шеф-скауту «Ланса» и попросил: «Оставьте меня на вторую игру Узбекистана, потому что мне там понравился мальчик».

Посмотрел вторую игру, сделал отчет-нарезку по итогам двух матчей, отправил главному тренеру «Ланса». Того увиденное впечатлило, и он сказал: «Найдите мне его».