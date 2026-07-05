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«Балтика» рассталась с двумя нападающими

5 июля, 21:25

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев перешел из «Балтики» в «Ротор».

Он подписал с волгоградцами полноценный контракт по схеме 2+1.

С января Эльдарушев играл за «Ротор» на правах аренды.

  • 24-летний форвард в этом году провел за волгоградцев 15 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 120 тысяч евро.

Также «Балтика» отдала в аренду на один год в ульяновскую «Волгу» нападающего Кирилла Степанова.

  • 19-летний форвард в минувшем сезоне провел за «Балтику» 7 матчей, забил 2 гола. Также в 2026 году он сыграл в 8 встречах за «Балтику-2» (4 гола, 2 ассиста).
  • Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: официальный сайт «Ротора»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Балтика-2 Ротор Балтика Эльдарушев Абу-Саид Степанов Кирилл
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