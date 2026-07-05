«Балтика» рассталась с двумя нападающими

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев перешел из «Балтики» в «Ротор».

Он подписал с волгоградцами полноценный контракт по схеме 2+1.

С января Эльдарушев играл за «Ротор» на правах аренды.

24-летний форвард в этом году провел за волгоградцев 15 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 120 тысяч евро.

Также «Балтика» отдала в аренду на один год в ульяновскую «Волгу» нападающего Кирилла Степанова.