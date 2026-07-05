«Балтика» рассталась с двумя нападающими

Нападающий Абу-Саид Эльдарушев перешел из «Балтики» в «Ротор».
Он подписал с волгоградцами полноценный контракт по схеме 2+1.
С января Эльдарушев играл за «Ротор» на правах аренды.
- 24-летний форвард в этом году провел за волгоградцев 15 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 120 тысяч евро.
Также «Балтика» отдала в аренду на один год в ульяновскую «Волгу» нападающего Кирилла Степанова.
- 19-летний форвард в минувшем сезоне провел за «Балтику» 7 матчей, забил 2 гола. Также в 2026 году он сыграл в 8 встречах за «Балтику-2» (4 гола, 2 ассиста).
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2030 года.
Источник: официальный сайт «Ротора»