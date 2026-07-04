Иванов покинул должность президента «Урала» спустя 23 года

«Урал» сообщил о перестановках в руководстве.

«Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров ФК «Урал»

На этом посту он будет отвечать за стратегическое управление клубом.

Директором ФК «Урал» назначен Роман Орещук. Ранее он занимал должность советника президента клуба. Теперь Роман Геннадьевич будет отвечать за оперативную деятельность команды.

Перестановки в руководстве были одобрены Советом директоров клуба.

Задача перед «Уралом» на предстоящий сезон остаeтся прежней – вернуться в РПЛ», – написали екатеринбуржцы.