Иванов покинул должность президента «Урала» спустя 23 года

«Урал» сообщил о перестановках в руководстве.
«Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров ФК «Урал»
На этом посту он будет отвечать за стратегическое управление клубом.
Директором ФК «Урал» назначен Роман Орещук. Ранее он занимал должность советника президента клуба. Теперь Роман Геннадьевич будет отвечать за оперативную деятельность команды.
Перестановки в руководстве были одобрены Советом директоров клуба.
Задача перед «Уралом» на предстоящий сезон остаeтся прежней – вернуться в РПЛ», – написали екатеринбуржцы.
- Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года. При нем команда в 2013 году вышла в РПЛ, а затем вылетела в 2024 году.
- Впереди у екатеринбуржцев третий сезон в Первой лиге подряд.
- Летом «Урал» уволил главного тренера Василия Березуцкого и назначил вместо него Сергея Юрана, имеющего опыт подъема команд из Первой лиги в РПЛ («Шинник», «Химки»).
Источник: телеграм-канал «Урала»