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Иванов покинул должность президента «Урала» спустя 23 года

Вчера, 17:27
14

«Урал» сообщил о перестановках в руководстве.

«Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров ФК «Урал»

На этом посту он будет отвечать за стратегическое управление клубом.

Директором ФК «Урал» назначен Роман Орещук. Ранее он занимал должность советника президента клуба. Теперь Роман Геннадьевич будет отвечать за оперативную деятельность команды.

Перестановки в руководстве были одобрены Советом директоров клуба.

Задача перед «Уралом» на предстоящий сезон остаeтся прежней – вернуться в РПЛ», – написали екатеринбуржцы.

  • Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года. При нем команда в 2013 году вышла в РПЛ, а затем вылетела в 2024 году.
  • Впереди у екатеринбуржцев третий сезон в Первой лиге подряд.
  • Летом «Урал» уволил главного тренера Василия Березуцкого и назначил вместо него Сергея Юрана, имеющего опыт подъема команд из Первой лиги в РПЛ («Шинник», «Химки»).

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. PARI Первая лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (14)
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...уефан
1783175793
..."Иванов унёс с собой стакан"(с) /адаптация/...
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Александр.Т.
1783175835
От перестановки тех же лиц не чего не поменяется
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Император Бомжей
1783175859
Наконец то! Хотя этот самодур будет лезть и дальше и глубже в дела клуба! Урал это помойка, если в составе есть Иванов!
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Цугундeр
1783176198
)) Ку-ку,Гриня. Уходит и поху..) Ща Ромка Орещук до конца раздербанит золотой запас РПЛ. Под орех..)
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Fju-2
1783176635
"покинул должность президента" Хороший пример для других президентов.
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Спартач80
1783177825
В этом борделе надо не кровати местами переставлять, а....
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САДЫЧОК
1783178213
Этот, Иванов возомнил себя хозяином Урала и везде это пиарил. Обычный менеджер , который народные деньги спустил в унитаз!
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Император 1
1783181478
Неужели в РПЛ выйдут
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FCSpartakM
1783183064
При челе команда вернулась в ФНЛ, но он до сих пор в управлении. Россия- страна связей.
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АК 68
1783191346
Не исключено, что это было одним из требований Юрана, чтобы Гриша не сидел рядом, под рукой, не нервировал команду.
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