13 российских судей отстранены из-за подозрений во влиянии на результат

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о ситуации с делом «Торпедо».
– Генсек РФС Максим Митрофанов говорил о том, что в прошлом сезоне сменилось около 40% судей. Это связано с «делом «Торпедо»?
– И этим делом, и другими этическими вопросами. Часть из них в процессе, поэтому мы пока не озвучиваем.
– История по «Торпедо» развивается уже в суде – на последнем заседании говорилось о семи эпизодах.
– Семь эпизодов – это то, что, как я понимаю, вменяется Скородумову (экс-гендиректору «Торпедо») – это установило следствие самостоятельно. Остальные эпизоды Скородумову вменяться не будут, как я понимаю, потому что у него сделка со следствием, о них он сообщил сам.
– Для вас стало неожиданностью то, какой размах приобрело это дело?
– Безусловно. Мы анализировали матчи, получая информацию, и анализировали разными составами экспертов – и не нашли чего-то, выходящего за рамки. Судейство было нейтральным. Поэтому для нас стало неприятным сюрпризом, что было так много попыток повлиять на работу судей.
Не буду называть конкретных арбитров – мы вели профилактические беседы, объясняли, что это шанс работать в РПЛ, которого они бы, возможно, никогда не получили, но за счет обновления и благодаря своей честности могут себя показать. Когда они оказались в этом деле, мы испытали большое разочарование. Зимой я сам читал лекцию о том, почему честно жить выгодно, какие мотивации будут с нового сезона – и надеюсь, что новое поколение сделает выводы.
– Какой масштаб проблемы по этому делу – скольких арбитров нет в списках?
– 13 судей исключены из списков, потому что им предъявлены обвинения. Мы исходим из того, что это количество судей под подозрением.
- Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
- Известно, что обвинения по этой статье были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
- Ранее сообщалось, что директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.