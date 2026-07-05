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  • 13 российских судей отстранены из-за подозрений во влиянии на результат

13 российских судей отстранены из-за подозрений во влиянии на результат

5 июля, 15:42
20

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о ситуации с делом «Торпедо».

– Генсек РФС Максим Митрофанов говорил о том, что в прошлом сезоне сменилось около 40% судей. Это связано с «делом «Торпедо»?

– И этим делом, и другими этическими вопросами. Часть из них в процессе, поэтому мы пока не озвучиваем.

– История по «Торпедо» развивается уже в суде – на последнем заседании говорилось о семи эпизодах.

– Семь эпизодов – это то, что, как я понимаю, вменяется Скородумову (экс-гендиректору «Торпедо») – это установило следствие самостоятельно. Остальные эпизоды Скородумову вменяться не будут, как я понимаю, потому что у него сделка со следствием, о них он сообщил сам.

– Для вас стало неожиданностью то, какой размах приобрело это дело?

– Безусловно. Мы анализировали матчи, получая информацию, и анализировали разными составами экспертов – и не нашли чего-то, выходящего за рамки. Судейство было нейтральным. Поэтому для нас стало неприятным сюрпризом, что было так много попыток повлиять на работу судей.

Не буду называть конкретных арбитров – мы вели профилактические беседы, объясняли, что это шанс работать в РПЛ, которого они бы, возможно, никогда не получили, но за счет обновления и благодаря своей честности могут себя показать. Когда они оказались в этом деле, мы испытали большое разочарование. Зимой я сам читал лекцию о том, почему честно жить выгодно, какие мотивации будут с нового сезона – и надеюсь, что новое поколение сделает выводы.

– Какой масштаб проблемы по этому делу – скольких арбитров нет в списках?

– 13 судей исключены из списков, потому что им предъявлены обвинения. Мы исходим из того, что это количество судей под подозрением.

  • Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
  • Известно, что обвинения по этой статье были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.
  • Ранее сообщалось, что директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Торпедо
Комментарии (20)
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ScarlettOgusania
1783256915
а каким "неприятным сюрпризом" обернётся дело по судейским коррупционным скандалам в РПЛ, когда предъявят карасю, по*уяну и казарцеву, как они влияли на результаты игр с бом.жами, когда мюллера сплавят на пенсию, и начнётся пересмотр их липовых "чемпионств", болельщики всё видят, зпрф возник не на пустом месте...😇 чисто клинеру поржать...🤣
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Cleaner
1783257717
13-ть из 15-ти??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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рылы
1783258038
это сколько же чемоданов занёс спартаг, чтобы вытянуть в рпл своих гей-побратимов?
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Бумбраш
1783258645
Если хорошо тряхнуть зинку,то в рпл судей не останется
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Semenycch
1783258793
Тем кто раскрутил это дело о московском продажном судействе - браво! Только этого мало, Вы схватили за хвост эту мерзкую гидру и нужно всю её вытащить на свет! И уничтожить! Московские клубы и более всего свинарня из года в год имеют лучшую статистику по ошибкам рефери в их пользу! И это уже длиться на протяжении более 10 лет! А как откровенно тянули к золоту в позапрошлом сезоне Краснодар!!! И это честное судейство?
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FROLL007
1783259104
Не зря спартак лидер по лояльности судей. Вот где надо капнуть их игры. Давно бы вылетели в пердив, а не боролись за 6 место. Гыгыгы
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алдан2014
1783259281
Лысый и тут вывернулся, всегда говорил ,что он среди судей самый хитрый
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subbotaspartak
1783263083
Эти, как их... негодяи!!!
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baggio80
1783263568
Пора уже и саму структуру РФС проверить всем поголовно на детекторе.
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АКС-74У
1783264460
Мы анализировали матчи, получая информацию, и анализировали разными составами экспертов – и не нашли чего-то, выходящего за рамки. Судейство было нейтральным. (с) Это потому, что ваши РАМКИ резиновые, на сколько захотите, настолько и растянете.
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