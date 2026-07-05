13 российских судей отстранены из-за подозрений во влиянии на результат

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о ситуации с делом «Торпедо».

– Генсек РФС Максим Митрофанов говорил о том, что в прошлом сезоне сменилось около 40% судей. Это связано с «делом «Торпедо»?

– И этим делом, и другими этическими вопросами. Часть из них в процессе, поэтому мы пока не озвучиваем.

– История по «Торпедо» развивается уже в суде – на последнем заседании говорилось о семи эпизодах.

– Семь эпизодов – это то, что, как я понимаю, вменяется Скородумову (экс-гендиректору «Торпедо») – это установило следствие самостоятельно. Остальные эпизоды Скородумову вменяться не будут, как я понимаю, потому что у него сделка со следствием, о них он сообщил сам.

– Для вас стало неожиданностью то, какой размах приобрело это дело?

– Безусловно. Мы анализировали матчи, получая информацию, и анализировали разными составами экспертов – и не нашли чего-то, выходящего за рамки. Судейство было нейтральным. Поэтому для нас стало неприятным сюрпризом, что было так много попыток повлиять на работу судей.

Не буду называть конкретных арбитров – мы вели профилактические беседы, объясняли, что это шанс работать в РПЛ, которого они бы, возможно, никогда не получили, но за счет обновления и благодаря своей честности могут себя показать. Когда они оказались в этом деле, мы испытали большое разочарование. Зимой я сам читал лекцию о том, почему честно жить выгодно, какие мотивации будут с нового сезона – и надеюсь, что новое поколение сделает выводы.

– Какой масштаб проблемы по этому делу – скольких арбитров нет в списках?

– 13 судей исключены из списков, потому что им предъявлены обвинения. Мы исходим из того, что это количество судей под подозрением.